Încă puţin până la Puppets Occupy Street. “Este festivalul comunităţii. Iar comunitate ca la Craiova eu nu am mai întâlnit”

Mai sunt două săptămâni şi jumătate până la debutul ediţiei aniversare a Festivalului Puppets Occupy Street, iar pregătirile sunt în toi la Teatrul pentru Copii şi Tineret “Colibri” din Craiova. Aici, o mână de oameni lucrează, de 10 ani încoace, cu toată pasiunea, la creşterea unui eveniment care aşază oraşul pe harta marilor festivaluri de animaţie stradală.

În 2023, Puppets Occupy Street se va desfăşura în perioada 25-28 august, durata fiind redusă la jumătate faţă de anii precedenţi. Chiar în pragul ediţiei aniversare, festivalul a rămas fără fondurile necesare pentru a organiza evenimentul conform planurilor iniţiale (mai multe aici ->>>) . Este un mister cum nu s-a reuşit rezolvarea acestei situaţii, în condiţiile în care managerul Teatrului Colibri spunea, la conferinţa de presă din urmă cu câteva săptămâni, că ar mai fi fost nevoie de aproximativ 80.000 de euro. O sumă infimă, având în vedere alte evenimente organizate în Craiova cu sume mult mai mari de la bugetul local. Or, când te lauzi, ca administraţie, cu acest festival de câte ori ai ocazia şi aloci sume importante pentru promovare, devine straniu că ediţia aniversară rămâne fără fonduri pentru partea esenţială a evenimentului: însăşi organizarea sa.

În pofida greutăţilor, echipa Teatrului Colibri promite o ediţie de neuitat şi se bucură că, de la an la an, numărul aplicaţiilor creşte, iar festivalul atrage trupe importante din afara graniţelor.

Geo Dinescu, managerul Colibri, a vorbit pe larg, într-un interviu acordat GdS, despre ce înseamnă Puppets Occupy Street pentru oraş, dar şi pentru actorii şi echipa teatrului, aflaţi în spatele eforturilor colosale depuse pentru fiecare ediţie.

GdS: Cum s-a coagulat acest festival în ultimii ani şi ce înseamnă el pentru Colibri şi pentru Craiova?

Geo Dinescu: Puppets Occupy Street are vizibilitate şi devine din ce în ce mai interesant pentru trupe care merg, de obicei, la Charleville, la Avignon, unde este un nivel spre care tindem şi noi, chiar dacă suntem o echipă mică. La noi nu se termină festivalul că începe altul şi deja discutăm despre viitorul concept cu echipa de scenografi, cu echipa de marketing. În timpul festivalului, aflăm de la publicul nostru ce şi-ar dori.

După cum bine ştiţi, este un festival dedicat comunităţii. Aşa a fost construit de la început de către Adriana Teodorescu (fostul manager – n.r.) şi de către echipă şi aşa va continua. Prin comunitate, ne putem dezvolta şi mai mult. Oraşul se poate dezvolta din ce în ce mai mult. În fiecare an avem foarte multe aplicaţii. Anul acesta am depăşit 150 de aplicaţii, ceea ce nu poate decât să ne bucure. De asemenea, ne bucură că trupe importante la nivel internaţional au aplicat pentru festivalul Puppets Occupy Street, ceea ce înseamnă că acest festival are credibilitate, are o viziune.

Geo Dinescu. Foto: Alin Dobrin

GdS: Care este punctul forte al festivalului, din punctul vostru de vedere?

Geo Dinescu: Comunitatea. Dacă vorbim de implicarea comunităţii, pot spune că nu am întâlnit aceste lucruri în Bucureşti. Dar poate şi pentru că este un oraş mai mic. Aici am găsit o echipă. Din perspectiva mea de bucureşteancă, după ce am lucrat mult în Bucureşti şi am realizat multe proiecte acolo, pot spune că nu am găsit atâta unitate ca aici. Toţi oamenii vor ca acest festival să iasă. Chiar dacă suntem o mână de oameni, 29 de angajaţi, pe lângă noi sunt oameni de la atâtea instituţii – de la Salubritate, de la Bibliotecă, de la Casa de Cultură, RAADPFL, Casa Studenţilor. O comunitate. Şi acesta este marele atu al acestui festival.

GdS: Cel mai aşteptat moment este deja tradiţionala paradă a păpuşilor. Ce se află în culisele organizării acesteia?

Geo Dinescu: Avem o paradă unică, suntem singura instituţie de cultură care îşi construieşte păpuşile în regim propriu, cu multă sudoare şi multe bătături la mâini, de la A la Z. Nu contează că eşti manager, tehnician, actor. Toată lumea pune umărul, atât cât se pricepe. Vrem mereu şi mai mult. Şi publicul are pretenţii, de la an la an, la mai mult. Şi noi suntem aceiaşi…

Este remarcabil că oamenii au venit, pe parcursul acestor ediţii de festival, să pună mâna să ne ajute. Avem acum părinţi care vin cu copiii ca voluntari. Avem copii de trei ani care vin şi ajută şi ei. Repet. Eu comunitate ca aici nu am întâlnit nicăieri.

GdS: Este Puppets un obiectiv turistic? Aveţi date privind turiştii care vin în oraş în perioada organizării festivalului?

Geo Dinescu: Publicul care “ne invadează” în perioada festivalului încununează toată munca noastră. Iar faptul că oamenii nu doar că vin, dar îşi îndeamnă prietenii din alte oraşe sau alte ţări să vină la acest festival – cifrele o dovedesc. Pe partea de cazare, avem o statistică de la agenţiile de turism care arată că în 2019 am avut 98% din capacitatea hotelieră în weekend. Anul trecut am avut peste 450 de evenimente în 8 zile. Bucuria mare este că străzile sunt pline de oameni. Oameni entuziasmaţi, care aşteaptă cu nerăbdare un nou spectacol.

GdS: Care a fost cea mai importantă lecţie învăţată de pe urma experienţei Puppets Occupy Street?

Geo Dinescu: Noi existăm datorită comunităţii. Cheia succesului la Avignon şi la Charleville de aici a pornit. Şi în momentul în care ai acest nucleu, lucrurile se schimbă. Pentru că devenim puternici, putem să răzbim. Ce am învăţat de-a lungul acestor ani, de când lucrăm la acest festival, a fost să ne ascultăm unii pe alţii. Să avem răbdare, fie copii, fie adulţi. Echipa teatrului crede foarte mult în acest cuvânt. Echipă.

E multă muncă, suntem obosiţi. Dar teatrul acesta are o putere a lui, primită de la îngeraşii care vin la spectacolele noastre şi reuşim să mergem mai departe.

