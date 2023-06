Cum ne dăm seama dacă roșiile sunt tratate? Sfaturi importante

Cum ne dăm seama dacă roșiile sunt tratate și dacă este bine să le consumăm? Există câteva indicii prin care îți poți da seama că roșiile au crescut natural sau au fost tratate cu chimicale.

Specialiștii ne dezvăluie aceste indicii pe care toată lumea ar trebui să le stie.

Din marea dorință de a face profit, producătorii sunt atrași să apeleze la tot felul de smecherii cu producția de roșii. Ori pentru a ieși mai devreme pe piață, ori pentru a arăta mai bine. Producătorii folosesc de foarte multe ori pesticide interzise și astfel, pun sănătatea consumatorilor în continuare.

Așadar, toată lumea ar trebui să știe în ziua de azi cum ar trebui să arate o roșie sănătoasă, comparativ cu o roșie tratată cu chimicale. Specialiștii au făcut apel la societate și dau indicii necesare pentru români, scrie dailybusiness.ro.

Pentru categoria legumelor naturale, crescute în mod natural este nevoie de o perioadă de timp mai îndelungată pentru a se coace în solarii. Însă, unii legumicultori folosesc substanțe interzise pentru o coacere rapidă, iar consumatorii se păcălesc de cele mai multe ori la acest capitol.Specialiștii în agricultură spun că putem deosebi legumele şi fructele stropite cu pesticide.

Roșiile țuguiate, sub semnul întrebării

De exemplu, cele mai multe roşii ţuguiate provin din solarii sau grădini unde coacerea a fost simulată cu pesticide în concentraţie mare.

„În momentul în care o roşie este maturată forţat, atunci interiorul este clar verde, necopt. Mai mult decât atât, acea ecrescenţă spune că acea floare a fost stimulată chimic”, Cristi Rusu, preşedinte Asociaţie Legume.

„Dacă ştim producătorul, transabilitatea producţiei, sigur putem consuma cu încredere. sau să luăm din magazine unde producţia este certificată”, Costel Vînătoru, cercetător.

Cum se recunosc merele crescute forțat

Atunci când vedem un fruct fără sămânţă, ştim că nu vorbim de o tomată românească. Vorbim de o tomată fie de import, fie vorbim de o tomată stimulată în exces. Şi merele se pot diferenţia.

„Dacă suntem în piaţă şi putem tăia tomata respectivă, Trebuie să aibă seminţe, să aibă zeamă. Nu are nici zeamă, are mirosul plăcut, dar seminţele nu sunt independente. Sunt forţate, sunt de aprilie-mai. Recunoaştem foarte uşor şi mărul românesc care în momentul acesta nu mai are această textură strălucitoare, tare, crocantă. Este clar că sunt mere care au fost bine conservate”, Ligya Alexandrescu, medic nutriţionist.

Când se coc natural roșiile

Cercetătorii susțin că fructele și legumele trebuie consumate la timpul lor, așa că tomatele se coc natural la jumătatea lunii iunie, iar pepenii, strugurii, perele sau merele în lunile august și septembrie.

„Nu cumpărăm de la colţul străzii, nu cumpărărm de lângă piaţă, nu din faţa porţii. Nu avem nicio garanţie iar din piaţă, cumpărăm exclusiv de la cei care au certificatul de producător”, Sorin Mierlea, InfoCons.

