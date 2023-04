O femeie a stat 500 de zile într-o peșteră, la 70 de metri sub pământ, fără să vorbească cu nimeni.O atletă spaniolă a ieșit dintr-o peșteră aflată la 70 de metri sub pământ după ce a petrecut 500 de zile fără niciun contact uman. Ar putea fi un record mondial, relatează BBC.

Când Beatriz Flamini a intrat în peștera din Granada, Rusia nu invadase Ucraina și lumea era cuprinsă încă de pandemia de Covid-19. „Încă sunt blocată pe 21 noiembrie 2021. Nu mai știu nimic despre lume”, a spus ea după ce a ieșit din peșteră. Flamini, în vârstă de 50 de ani, a intrat în peșteră la vârsta de 48 de ani. Și-a petrecut timpul în peștera adâncă de 70 de metri făcând exerciții, desenând și tricotând căciuli de lână. A citit 60 de cărți și a băut 1.000 de litri de apă, potrivit echipei care a monitorizat-o.

Experiment

Experimentul făcut de Flamini a fost monitorizat de un grup de psihologi, cercetători și speologi, dar niciunul dintre aceștia nu a luat contact cu ea. Ea a declarat : „Am tăcut timp de un an și jumătate, nu am vorbit cu nimeni, decât cu mine”, a spus ea. „Îmi pierd echilibrul, de aceea sunt ținută în brațe. Dacă îmi dați voie să fac un duș – nu m-am atins de apă de un an și jumătate – ne vedem în scurt timp. Sunteți de acord?”, le-a spus ea jurnaliștilor. Mai târziu, Flamini a povestit că a pierdut noţiunea timpului după aproximativ două luni. „A fost un moment în care a trebuit să nu mai număr zilele”, a spus ea, adăugând că a crezut că a stat în peșteră „între 160-170 de zile”. Unul dintre cele mai dificile momente prin care a trecut a fost o invazie de muște în peșteră. Atleta a mai spus că avut și „halucinații auditive”. „Tu taci și creierul inventează”, a spus ea. Experimentul a avut ca scop să studieze impactul izolării sociale și al dezorientării temporare extreme asupra oamenilor. Echipa de asistență a lui Flamini a spus că aceasta a doborât un record mondial pentru cel mai lung timp petrecut într-o peșteră, dar Guinness World Records nu a confirmat dacă există un record pentru așa ceva.