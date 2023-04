Doi români din Italia au salvat o femeie căzută cu mașina într-un canal

Doi români au devenit eroi în Italia după ce au salvat dintr-o mașină căzută într-un canal cu apă o femeie și pe câinele acesteia. Cei doi bărbați, tată și fiu, și-au riscat și a doua oară viața, intrînd încă o dată în mașina scufundată pentru a-i recupera femeii bunurile, iar unul din ei a fost rănit, scrie Ziare.com.

Incidentul s-a petrecut în cursul zilei de miercuri, pe un drum de la marginea localității Cerea, provincia Verona.

Potrivit primelor investigații, una din anvelopele mașinii la volanul căreia se afla Anna Bertolini, în vârstă de 63 de ani, ar fi explodat, iar deflagrația ar fi proiectat mașina în canalul adânc cu apă de la marginea drumului.

Anchetatorii verifică mai multe variante, având în vedere că exact în aceeași zonă s-a petrecut un incident identic cu doar câteva zile înainte. Femeia spune că nu și-a dat seama ce anume s-a întâmplat, doar știe că la un moment dat a pierdut controlul asupra mașinii și s-a trezit în apă.

Femeia a căzut cu mașina într-un canal

Anna Bertolini a povestit ulterior că în momentul în care s-a văzut scufundată în apa care i-a ajuns până la umeri a fost cuprinsă de panică.

Cei doi români, cu domiciliul în Ostiglia, care se aflau în zonă, au văzut incidentul, n-au stat deloc pe gânduri și au sărit în apă. În scurt timp au salvat-o pe femeie, dar și pe câinele acesteia. Apoi s-au întors să-i recupereze bunurile.

Potrivit sursei citate, unul din ei a suferit leziuni ușoare în incident. Tot ei eu fost cei care au alertat echipajele de urgență. Astfel, femeia a primit îngrijirile medicale necesare.

„Totul s-a întâmplat într-o clipă și aproape că nu am înțeles ce se întâmplă. Mergeam ușor către Melara când deodată am auzit o bubuitură puternică, iar mașina a început să derapeze. Am încercat în toate felurile să rămân pe drum, dar nu am putut și în câteva secunde m-am trezit în canal cu Emily, câinele meu. Apa, de care mi-a fost mereu foarte frică, era deja la înălțimea umerilor. Am început să strig după ajutor cu toată forța și am văzut doi bărbați venind spre mine, despre care am aflat mai târziu că sunt tată și fiu. Sunt îngerii mei. Au încercat mai întâi să deschidă ușa și apoi au spart luneta. Unul dintre cei doi a fost și el rănit. În cele din urmă au reușit să ne tragă pe mine și pe Emily pe geam”, a spus Anna Bertolini.

Citeşte şi: Cauza morții rapperului Coolio, anunțată după șase luni