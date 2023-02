Joe Biden a ascuns vizita în Ucraina și față de Prima Doamnă

Prima doamnă Jill Biden a dezvăluit reporterilor că a aflat despre vizita președintelui Joe Biden în Ucraina „chiar înainte de a pleca”, adăugând că și-a exprimat unele îngrijorări cu privire la această călătorie, scrie CNN.

„Mi-a spus chiar înainte să plece și i-am spus: „Ce? Te duci unde?’”, a spus prima doamnă înainte de a se urca într-un avion pentru a pleca într-o excursie de șase zile în Namibia și Kenya. Ea a reiterat că a aflat „chiar înainte ca el să plece, pentru că a fost, știți, ascuns”, conform digi24.ro.

Întrebată dacă a avut îngrijorări cu privire la plecarea președintelui în Ucraina, Jill Biden a spus: „Desigur!” Jill Biden a mai spus că a vorbit cu președintele de câteva ori în timp ce acesta călătorea spre Ucraina, apoi spre Polonia. „A simțit că a mers bine și s-a bucurat că a plecat”, a spus prima doamnă.

Jill Biden nu a văzut discursul președintelui pentru că era în timpul unui curs

Jill Biden a mai spus că nu a văzut discursul președintelui pe care l-a susținut în Varșovia pentru că era în timpul unui curs. „Nu am văzut nicio presă pentru că am fost în clasă tot timpul. Dar am auzit că discursul din Polonia a fost uimitor”, a spus ea.