Familia lui Malcolm X dă în judecată FBI, CIA și alte agenţii federale pentru asasinarea lui

Una dintre fiicele activistului american Malcolm X a anunţat marţi că a depus o notificare legală prin care a anunţat că intenţionează să dea în judecată FBI, CIA, Departamentul de Poliţie din New York (NYPD) şi alte agenţii şi instituţii federale americane pentru moartea tatălui său, informează Reuters şi Agerpres.

Ilyasah Shabazz, una dintre fiicele celebrului activist afro-american, a acuzat mai multe agenţii federale şi instituţii guvernamentale newyorkeze că au ascuns în mod fraudulos o serie de dovezi ce arată că „au conspirat şi au executat planul lor de a-l asasina pe Malcolm X”.

„De ani întregi, familia noastră a luptat pentru ca adevărul să iasă la lumină cu privire la uciderea lui”, a declarat Shabazz într-o conferinţă de presă organizată în locul în care tatăl ei a fost asasinat, devenit în prezent un centru memorial dedicat lui Malcolm X.

Departamentul de Poliţie din New York a precizat că nu va face declaraţii despre această procedură judiciară aflată în curs de desfăşurare. FBI şi CIA nu au dat curs deocamdată solicitărilor de a face declaraţii pe această temă.

Cine a fost Malcolm X

Malcolm X a devenit cunoscut în calitate de purtător de cuvânt la nivel naţional pentru Nation of Islam, o organizaţie religioasă şi politică a musulmanilor afro-americani care susţinea separatismul persoanelor de culoare.

El a petrecut mai bine de un deceniu alături de Nation of Islam înainte să devină dezamăgit de această organizaţie şi să se despartă de ea în 1965, moderându-şi unele dintre opiniile sale iniţiale despre separaţia rasială şi supărându-i astfel pe unii dintre membrii organizaţiei.

Din cauza deciziei sale, activistul a primit ameninţări cu moartea. Malcolm X avea 39 de ani atunci când trei bărbaţi înarmaţi l-au împuşcat mortal pe scena de la Audubon Ballrom din New York, unde activistul pentru drepturi civile se pregătea să susţină un discurs pe 21 februarie 1965.

Shabazz, care avea pe atunci vârsta de doi ani, era prezentă în sală, alături de mama ei şi de surorile sale. La puţin timp după aceea, unii dintre colaboratorii lui Malcolm X au spus că anumite agenţii guvernamentale erau la curent cu existenţa unui plan de asasinare a liderului de culoare şi au permis executarea acestuia.

Speculații legate de asasinarea activistului american

Talmadge Hayer, pe atunci un membru al Nation of Islam, a mărturisit în instanţă că a fost unul dintre cei trei asasini.

În 2021, un judecător din statul New York i-a exonerat însă pe alţi doi bărbaţi – Muhammad Aziz şi Khalil Islam – care au fost acuzaţi pe nedrept şi au petrecut mai multe decenii în închisoare pentru asasinarea lui Malcolm X, spunând că acest lucru s-a întâmplat dintr-o eroare judiciară.

Talmadge Hayer a declarat de multă vreme că cei doi bărbaţi erau nevinovaţi şi că cei doi complici ai lui erau, de fapt, alţi membri din organizaţia Nation of Islam.

Aziz şi Islam au fost exoneraţi la cererea procurorului districtual din Manhattan, potrivit căruia o anchetă a descoperit că procurorii şi agenţiile federale de atunci au ascuns dovezi care, dacă ar fi fost predate instanţei de judecată, ar fi dus cel mai probabil la achitarea celor doi bărbaţi.

Ce despăgubiri cere fiica lui Malcolm X

În notificarea depusă de Shabazz în instanţă, cerută de legea din New York spre a fi trimisă unor agenţii guvernamentale înainte ca un proces să poată avea loc, această fiică a activistului Malcolm X a precizat că solicită despăgubiri de 100 de milioane de dolari.

Notificarea a fost trimisă agenţiilor pe care ea intenţionează să le dea în judecată, marţi, în virtutea unor informaţii descoperite abia de curând, a precizat avocatul ei, Ben Crump, care doreşte să obţină depoziţii de la mai mulţi angajaţi ai acelor agenţii guvernamentale.

„Nu este vorba doar despre bărbaţii care au tras acele focuri de armă, ci despre cei care au conspirat cu agresorii pentru ca ei să pună în aplicare acea faptă mişelească”, a declarat avocatul Ben Crump în aceeaşi conferinţă de presă.

Ilyasah Shabazz intenţionează să dea în judecată o listă lungă de agenţii şi de instituţii americane, inclusiv statul New York, primăria oraşului New York şi Procuratura din New York, pe lângă CIA, FBI şi NYPD, precizează DPA.

Anul trecut, Primăria din New York a plătit despăgubiri de 26 de milioane de dolari, iar statul New York, de 10 milioane de dolari lui Muhammad Aziz şi familiei lui Khalil Islam pentru condamnarea lor eronată la închisoare.