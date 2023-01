Administratorii Deltei Dunării vor ca pescuitul sportiv să fie din nou taxat

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) caută soluţii pentru ca pescuitul sportiv în rezervaţie să fie taxat, după ce Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife le-a permis celor care practică acest sport să aibă acces la resursa piscicolă doar pe baza plăţii tarifului de acces în Deltă şi a unui permis de pescuit sportiv/recreativ eliberat de instituţie gratuit, transmite Agerpres.

Guvernatorul Rezervaţiei, Gabriel Marinov, a declarat că doreşte taxarea pescuitului sportiv/recreativ în Deltă, însă până acum juriştii instituţiei nu au găsit nicio modalitate de a o introduce.

Taxa va face obiectul unei dezbateri publice la nivel naţional

„Dorim ca pescuitul recreativ-sportiv să fie taxat. Taxa va face obiectul unei dezbateri publice la nivel naţional, pentru că în Delta Dunării vin pescari din toată ţara. Anul trecut, am eliberat 133.280 de permise de pescuit sportiv. Toate ar aduce venituri la bugetul Rezervaţiei”, a menţionat Marinov.

Pescarii sportivi care ajung în deltă trebuie să plătească tariful de acces în Rezervaţie

În momentul de faţă, pescarii sportivi care ajung în deltă trebuie să plătească tariful de acces în Rezervaţie şi să-şi obţină gratuit permisul de pescuit sportiv/recreativ de la ARBDD.

Tariful de acces pentru o zi în Deltă este de 5 lei, de persoană iar cel pentru un an – de 30 de lei. Propunerea Administraţiei Deltei este ca actualul tarif de acces pe an pentru o persoană să fie taxa pe o zi, iar viitorul tarif de acces pentru un an pentru o persoană să fie de 200 de lei.