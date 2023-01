(VIDEO) A fugit din Rusia ca să scăpe de război și trăiește într-un aeroport

De mai bine de două luni, Vladimir Maraktaiev, un student rus de 23 de ani, trăiește pe aeroportul Incheon din Coreea de Sud, unde a rămas blocat în timp ce așteaptă ca cererea sa de azil să fie soluționată. Maraktaiev a fugit din Rusia pentru a scăpa de mobilizarea generală, scrie Reuters.

Pe 24 septembrie, după ce a primit ordinul de înrolare, Vladimir a fugit din orașul său natal Ulan-Ude în Mongolia. Pe 12 noiembrie a ajuns în Coreea de Sud, sperând să primească statutul de refugiat. Autoritățile sud-coreene i-au respins cererea pe motiv că fuga de conscripție nu reprezită un motiv valabil pentru a primi azil.

După șase zile petrecute într-un centru de detenție, a ajuns din nou pe aeroport. De atunci nu a mai plecat. Vladimir a depus o contestație , ceea ce înseamnă că nu poate fi încă deportat din Coreea de Sud și trebuie să rămână în clădirea terminalului în timp ce așteaptă decizia finală a autorităților.

Cinci ruși au cerut azil

El este unul dintre cei cinci ruși blocați, în prezent, pe principalul aeroport din Coreea de Sud, care așteaptă ca cererile lor de azil să fie soluționate.

Toți cei cinci ruși trăiesc într-o camera mică, aflată lângă salonul de plecări al aeroportului, dorm pe pături puse direct pe podea și își spală hainele de mână. Deși are foarte puțini bani, primește alimente de la Ministerul de Justiție din Coreea de Sud. „Tot ce am avut la mine au fost banii pe care i-am luat când am plecat de acasă”, a spus el. „De Anul Nou mi-am cumpărat o cafea pentru că simțeam că trebuie să marchez cumva acest eveniment”.

În regiunea sa natală, Buriația, s-a organizat una dintre cele mai agresive campanii de mobilizare din Rusia. Studentul a mărturisit că unul dintre cei mai apropiați prieteni ai săi a murit deja pe frontul din Ucraina.

„Cu doar două săptămâni în urmă am primit vestea de la prietenii mei de liceu că a murit în toamnă. Nici măcar nu știu dacă trupul lui va fi recuperat sau nu. Este ceva ce nu mi-aș dori niciodată nici pentru cel mai mare dușman al meu.”