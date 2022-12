Noutăţi în Codul Muncii. Drept de concediu pentru îngrijirea unei persoane bolnave

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Dolj anunţă noi modificări ale Codului Muncii, care vin în beneficiul angajaţilor. Principalele modificări legislative au intrat deja în vigoare şi se referă, în principal, la concediul paternal, la drept de concediu pentru îngrijirea unei rude cu care locuieşti şi la alte câteva obligaţii pe care le are angajatorul.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj spune că la începutul anului 2023 vor avea loc mai multe întâlniri cu patronatele şi sindicatele din Dolj, pentru a le pune la curent cu toate modificările din Codul Muncii. Astfel, ITM încearcă să reducă din numărul încălcării acestor prevederi, de care angajaţii trebuie să beneficieze deja.

Concediu pentru îngrijirea unei persoane cu care locuieşti

Una dintre cele mai importante noutăţi din Codul Muncii, introdusă prin Legea nr. 283 din 17 octombrie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 (Codul Muncii) este aceea că angajaţii au dreptul la concediu de maxim 5 zile lucrătoare pentru a avea grijă de o persoană din familie, cu care locuieşte. Neacordarea acestui concediu îi poate aduce angajatorului amendă de câteva mii de lei.

Potrivit legii, „angajatorul are obligația acordării concediului de îngrijitor salariatului în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, cu o durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a salariatului. Prin legi speciale sau prin contractul colectiv de muncă aplicabil se poate stabili pentru concediul de îngrijitor o durată mai mare decât cea prevăzută la alin. (1).

Perioada prevăzută la alin. (1) nu se include în durata concediului de odihnă anual și constituie vechime în muncă și în specialitate. Prin derogare de la prevederile art. 224 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, salariații care beneficiază de concediul de îngrijitor sunt asigurați, pe această perioadă, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuției. Perioada concediului de îngrijitor constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizație de șomaj și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă acordate în conformitate cu legislația în vigoare. Problemele medicale grave, precum și condițiile pentru acordarea concediului de îngrijitor se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului sănătății“, se precizează în noua lege.

Concediul paternal, necondiţionat de vechime

Printre noutăţi se află şi prevederi legate de concediul paternal. „Angajatorul are obligația acordării concediului paternal la solicitarea scrisă a salariatului, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 210/1999, cu modificările și completările ulterioare. (2) Acordarea concediului paternal nu este condiționată de perioada de activitate prestată sau de vechimea în muncă a salariatului“, se menţionează în lege.

De asemenea, în ambele cazuri, atât cel legat de concediul de îngrijitor, cât şi de cel paternal, angajatorul nu are voie să refuze acordarea lui. Altfel, riscă amenzi de la 4.000 de lei la 8.000 de lei. În acelaşi timp, la stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă, cele aferente concediului de maternitate, concediului paternal, concediului de risc maternal, concediului pentru îngrijirea copilului bolnav, concediului de îngrijitor și perioada absenței de la locul de muncă, în condițiile art. 152, se consideră perioade de activitate prestată.

Absentarea de la locul de muncă, legală în condiţii de urgenţă

Pe lângă concediul de maxim 5 zile pentru îngrijirea unei persoane cu care locuieşti, noua lege mai are o prevedere importantă. „Dreptul salariatului de a absenta de la locul de muncă în situaţii neprevăzute, determinate de o situaţie de urgenta familială cauzată de boala sau de accident pentru o perioda care nu poate depăşi o durată mai mare de 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic (art. 152).

În noua lege se regăsesc mai multe articole care îmbunătăţesc Codul Muncii. Pe lângă cele specificate deja, alte modificări legislative se referă la: Dreptul salariaţilor la protecţie împotriva oricărui tratament advers din partea angajatorului (art. 6 alin. 4-5); În situaţia în care salariaţii îşi pot desfăşura activitatea în locuri de muncă diferite, trebuie menţionat dacă deplasarea între acestea este asigurată sau decontată de către angajator (art. 17 alin. 3 lit. b);

Clauza privind salariul va evidenţia separat elementele constitutive ale veniturilor salariale, periodicitatea plăţii şi metoda de plată (numerar/transfer bancar) art. 17 alin. 3 lit k); Durata normală a muncii va conţine şi condiţiile de efectuare şi compensare a orelor suplimentare, precum şi, dacă este cazul, modalităţile de organizare a muncii în schimburi (art. 17 alin. 3 lit. l); Dreptul şi condiţiile de formare profesională oferită de către angajator, precum şi suportarea de către acesta a asigurării medicale private, a contribuţiilor suplimentare la pensia facultativă sau la pensia ocupaţională a salariatului (art. 17 alin. 3 lit p si q);

Alte prevederi noi

Printre alte prevederi se mai numără şi: Dreptul salariatului de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură condiţii de muncă mai favorabile daca şi-a încheiat perioada de probă şi are o vechime de cel puţin 6 luni la acelaşi angajator (art. 39 alin. 1 lit m^1); Dreptul salariatului de a solicita angajatorului program individualizat de munca, inclusiv pentru o durata limitata de timp (concediul de ingrijitor) art. 118 alin. 1. Orice refuz al solicitarii, va trebui motivat in scris de catre angajator, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea solicitarii (art. 118 alin. 5); Interzicerea stabilirii unei noi perioade de probă dacă, în termen de 12 luni, se încheie un nou contract individual de muncă între aceleaşi părţi, pentru aceeaşi funcţie şi cu aceleaşi atribuţii (art. 32 alin 2^1); Clauza privind perioada de probă va trebui să conţina şi condiţiile acesteia (dacă există).

Toate noile prevederi se regăsesc în Legea nr. 283 din 17 octombrie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

