O americancă şi-a recuperat bitcoinii dintr-un cont uitat ajutată de doi hackeri

O femeie din Statele Unite care a cumpărat în urmă cu mulți ani câțiva bitcoini și a uitat datele de logare la portofelul virtual a apelat la ajutorul a doi hackeri pentru a-și recupera monedele, cărora între timp le crescuse valoarea de peste 600 de ori, informează Digi24.

Rhonda Kampert este unul dintre investitorii vechi în moneda virtuală. Ea a cumpărat șase bitcoini în 2013, când valorau circa 80 de dolari bucata și erau încă un subiect de nișă pe internet.

În anul următor, a cheltuit o parte din ei, apoi a uitat de investiție.

Însă câțiva ani mai târziu, în 2017, când a auzit la știri că valoarea monedei a crescut la aproape 20.000 de dolari, femeia, care trăiește în Illinois, SUA, a mers repede la calculator să se logheze în contul ei, pentru a-și vinde monedele.

Numai că a apărut o problemă: nu mai știa contul pentru a se loga la portofelul virtual în care își ținea monedele.

„Mi-am dat seama că lipseau câteva cifre din contul de identificare. Aveam un bilețel cu parola, dar nu mai știam contul de logare”, a spus ea, potrivit BBC.

„A fost groaznic. Am încercat totul timp de mai multe luni, dar degeaba. Într-un final, am renunțat”.

Bitcoinii recuperaţi sunt „fondul de pensii” ai femeii

Asta până primăvara trecută, când bitcoinul depășise 50.000 de dolari, de peste 600 de ori mai mult decât plătise Rhonda în urmă cu opt ani. Acest lucru a făcut-o să caute pe internet până a dat peste vânătorii de monede crypto Chris și Charlie Brooks, tată și fiu.

„După ce am vorbit cu ei online, am căpătat destulă încredere încât să le dau toate detaliile pe care mi le puteam aminti. Apoi am așteptat”, spune Rhonda.

„În cele din urmă, ne-am așezat toţi într-un video call și am privit ce se întâmplă. Chris a deschis portofelul și cu asta s-a terminat. Am fost atât de fericită!”, a mai spus ea.

La momentul respectiv, cei 3,5 bitcoini pe care îi mai avea în portofel valorau 175.000 de dolari.

„Le-am dat lui Chris și Charlie comisionul lor de 20%, apoi primul lucru a fost să scot 10.000 de dolari pentru a o ajuta pe fata mea, Megan, cu taxele la facultate.”

Restul sumei îl păstrează într-un portofel hardware, un dispozitiv asemănător unui stick USB, care stochează detaliile ei offline. Datele de logare sunt bine depozitate în memoria ei.

Rhonda speră că monedele, care acum valorează circa 43.000 de dolari fiecare, să crească din nou în valoare. Ea își descrie rezerva ca pe un fond de pensii când va dori să renunțe la jobul ei de trader în criptomonede.