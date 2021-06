Rafila: Țintele pe care şi le-a asumat Guvernul pentru campania de vaccinare anti-COVID nu vor fi atinse

Alexandru Rafila a declarat vineri că ţintele pe care şi le-a asumat Guvernul pentru campania de vaccinare anti-COVID nu vor fi atinse, iar despre premierul Florin Cîţu a spus că „este un om norocos“, pentru că fără să reuşească să atingă aceste ţinte, „a constatat că pandemia în România nu mai evoluează“, potrivit Agerpres.

„În ceea ce priveşte campania de vaccinare, am văzut de curând că prim-ministrul a spus că toate declaraţiile lui anterioare nu au fost legate de ţinte, ci au fost o discuţie de principiu – ce bine ar fi să. (…) Mai întâi am aflat de 5 milioane de persoane vaccinate la data de 1 iunie, apoi de 10,4 milioane de persoane – în septembrie, aceeaşi cifră la 1 august şi ne-am tot învârtit în jurul unor cifre. Am aflat acum de fapt că scopul vaccinării era oprirea pandemiei.

Acum, pandemia în România nu mai evoluează decât la nivel sporadic, dar asta nu înseamnă că neatingerea acestor ţinte care au fost în mod repetat susţinute de către Guvern nu va avea niciun impact. Domnul Cîţu este un om norocos. Fără să reuşească să atingă niciuna dintre ţintele asumate, a constatat că pandemia în România nu mai evoluează.

Ce se va întâmpla în situaţia în care în toamnă vom înregistra un număr important de cazuri şi ne vor reîntoarce la o situaţie de restricţii pentru populaţie, care va bloca din punct de vedere economic şi social ţara?”, a afirmat Rafila într-o conferinţă de presă la sediul central al PSD.

„Această flecăreală” legată de vaccinare nu este un element de seriozitate

El a adăugat că „această flecăreală” legată de vaccinare nu este un element de seriozitate şi de consecvenţă.

„Dacă din punct de vedere logistic lucrurile nu pot fi reproşate, domnul doctor Gheorghiţă şi-a făcut treaba, din punct de vedere al organizării efective a campaniei, mai ales de comunicare şi de informare, de convingere a populaţiei, de transmitere a unui sentiment de siguranţă şi de încredere în Guvern, lucrurile au fost ratate pe toate planurile.

Avem sub 15.000 de persoane care se vaccinează zilnic cu doza întâi, lucrul ăsta ne arată că dacă acest număr de persone se va menţine, până la sfârşitul acestui an, maxim 7 milioane de oameni se vor vaccina. Este clar că ţintele nu au fost atinse, nici nu vor fi atinse, pentru că inconsecvenţa şi neseriozitatea sunt lucrurile pe care le transmite Guvernul pentru o problemă de sănătate publică foarte serioasă”, a adăugat el.