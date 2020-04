Distanțarea socială în aeroporturi și avioane se va păstra

„Criza va mai dura. Măsurile care s-au dovedit eficiente vor fi menținute într-un fel sau altul. Iar distanțarea socială este una dintre ele”, a declarat miercuri comisarul european pentru Transporturi, în cadrul unui dialog online cu cetăţenii UE, pe tema reluării transportului aerian pentru călători.

Se vor face ghiduri

Comisia va face ghiduri care să conțină toate măsurile care trebuie respectat pe viitor.

„Multe măsuri au fost acceptate de industrie pentru a putea relua activitatea. Distanțarea socială este una dintre ele, dar nu singura, mai sunt dezinfectarea avioanelor, precum și alte măsuri în aeroporturi. Vom elabora ghiduri despre cum se vor aplica aceste măsuri și pe viitor”, a mai precizat Adina Vălean.

Totuși, ea nu a putut preciza când vom putea călători din nou de plăcere prin Europa, întrebată când vor fi posibile călătoriile cu mașina, trenul sau avionul.

„Noi îi spunem Exit strategy în grupurile noastre de lucru: cum va arăta și când se va întâmpla? Nu știm încă și trebuie să ne asigurăm că măsurile sanitare sunt respectate înainte de orice relaxare. Cred că este corect să menționăm lucrul acesta”, a mai spus Adina Vălean.

Se lucrează pentru repornirea turismului

În ceea ce priveşte turismul, deşi recunoaşte că despre această vară nu se pot spune prea multe, Adina Vălean afirmă că „totuşi lucrăm într-o echipă mică, împreună cu unii colegi comisari, pentru a furniza unele linii de orientare pentru repornirea turismului şi călătoriilor în acest sezon”, subliniind că criteriile de siguranţă rămân esenţiale.

„Pentru piaţa internă este bine să avem o abordare armonizată decât să vedem pe fiecare luând propriile măsuri, încât pentru un călător să fie dificil de înţeles ce măsură se aplică unde. Deci o abordare integrată, linii de orientare, să vedem cum evoluează în contextul crizei de sănătate”, a mai afirmat Vălean, potrivit Agerpres.

Graniţele interne nu ar trebuie închise într-o piaţă unică

Întrebată, într-un context mai larg, dacă graniţele interne vor mai rămâne închise după pandemie, Adina Vălean a răspuns că, în principiu, graniţele interne nu ar trebuie închise într-o piaţă unică.

„Ştim că a fost primul răspuns la criză, dar cred că aceste măsuri urmează să fie ridicate într-un moment sau altul. Mai repede, aş spune, decât încheierea pandemiei. Pentru că atunci va trebui să vedem care este mai exact nivelul de siguranţă pentru oameni, iar acestea sunt criteriile de sănătate şi momentul în care graniţele vor fi deschise pentru circulaţie. Din acest motiv cred că este corect să spunem că pandemia va dura mai mult decât închiderea frontierelor”, a opinat ea.

Problemele întâmpinate de transportatori la graniţa româno-ungară

În cadrul dialogului cu cetăţenii, pe pagina de Facebook a Reprezentanţei Comisiei Europene în România, comisarul european pentru transporturi a mai fost întrebat, printre altele, şi despre problemele întâmpinate de transportatori la graniţa româno-ungară.

„Înainte de a introduce conceptul de ‘coridoare verzi’ am văzut cozi uriaşe de camioane nu numai la această frontieră, ci la mai multe frontiere din Europa, care creau un efect de domino, de închidere a altor frontiere. De atunci am introdus acest concept de ‘coridoare verzi’, cu obligaţia de a da prioritate camioanelor, cu reguli clare, cum ar fi de exemplu ca şoferul să nu trebuiască să coboare din maşină în timpul procesului de trecere a frontierei, pentru a-l ţine în siguranţă. Am recomandat o limită de timp de 15 minute pentru întregul proces şi într-adevăr funcţionează”, a declarat Adina Vălean.

Ea a mai precizat că primeşte un raport zilnic despre situaţia traficului la frontiere şi că miercuri, de pildă, timpul de aşteptare la frontiera româno-ungară a fost de până la două ore.

„Este mai rău decât ieri (marţi – n.r.), când situaţia era mai bună. Aş spune că fluctuează în funcţie de frontieră şi în funcţie de măsurile luate de state pentru a fi sigure că verifică bine atât camioanele, cât şi şoferii. Dar, în general, fluxul de bunuri în Europa este bun, deşi au rămas unele obstacole”, a dat asigurări Vălean.

Reţea de puncte de contact

Potrivit comisarului european pentru transporturi, a fost creată o reţea de puncte de contact, din care fac parte ministerele de resort din fiecare ţară, cu care funcţionarii europeni intră în legătură zilnic.

„Când vedem că la o frontieră lucrurile merg prost atunci îi sunăm şi îi întrebăm ce se întâmplă, din ce motiv, şi încercăm să rezolvăm problema. Uneori funcţionează, dar este necesar mult lobby pe lângă statele membre, din cauza măsurilor pe care le iau la frontieră. Frontiera ungaro-română nu este singura, sunt unele măsuri ale Ungariei care durează mai mult, dar este vorba despre o frontieră Schengen, aşa că trebuie verificate mai multe documente”, a spus Adina Vălean.

Totuşi, a subliniat ea, probleme nu sunt doar la graniţa româno-ungară, ci şi de pildă la frontierele Elveţiei sau Austriei. „Dar experienţa noastră spune că lucrurile se vor îmbunătăţi tot mai mult de la o zi la alta”, a conchis Adina Vălean.