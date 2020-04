Primarul Negoiță, amendat cu 10.000 de lei pentru că s-a plimbat cu bicicleta prin parc

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a fost amendat de poliţişti cu suma de 10.000 de lei pentru încălcarea ordonanţelor militare. Asta după ce edilul a fost surprins duminică, de Paște, plimbându-se cu bicicleta în Parcul Titan. Și prietena lui Negoiţă, care îl însoţea în parc, a primit tot o amendă de 10.000 de lei.

„Având în vedere imaginile difuzate ieri, 19.04.2020, în spaţiul virtual, facem următoarea precizare. Poliţia Capitalei s-a sesizat din oficiu, iar cele două persoane au fost sancţionate contravenţional, pentru încălcarea prevederilor Ordonanţelor Militare, cu suma de 10.000 lei fiecare”, anunţă Poliţia Capitalei.

Surse din cadrul Poliţiei Capitalei au confirmat că este vorba de Robert Negoiţă şi prietena lui. Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a fost surprins duminică, în timp ce se plimba cu bicicleta în Parcul Titan. Asta deşi parcul era închis.

A fost văzut de un cetățean

„Locuiesc lângă parcul IOR, sector 3. Astăzi, eram pe biciclete cu copiii pe lângă parc, ne oprisem pe podul care desparte parcul pentru că observasem 2 biciclişti chiar în parc. Când ajung în dreptul nostru, îmi dau seama că era primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă. La întrebarea mea de ce nu respectă regulile de interdicţie de a intră în parc, mi-a răspuns: ‘Verific ca totul să fie în regulă’, stând pe bicicletă în pantaloni scurţi, cu un coş de picnic şi cu iubita alături. Am vorbit preţ de câteva minute. După alte întrebări, de ce ni se interzice nouă familiilor cu copii intrarea în parc, mi-a răspuns că nu el a închis parcurile şi nu el a dat ordonanţa militară.

De ce tocmai edilul sectorului 3 se plimbă prin parc încălcând ordonanţa militară? După ce a plecat, am abordat un jandarm care stătea în apropiere şi supraveghea accesul în parc. La întrebarea de ce domnului Negoiţă îi este permisă plimbarea prin parc, ne-a răspuns că dânsul are declaraţia pe proprie răspundere şi că Poliţia Locală care supraveghează parcul este în subordinea primarului. Cum vi se pare, legea este egală pentru toţi?”, a scris pe Facebook persoana care a postat imaginile cu Robert Negoiţă.

Cum a motivat plimbarea primarul Negoiță

În replică, Robert Negoiţă susţine că a mers să verifice cum este asigurată mentenanţa parcului.

„În administraţia locală, nu ai niciodată liber. Dimpotrivă, trebuie să te foloseşti de fiecare ‘fereastră’ pentru a rezolva şi chestiuni pentru care nu ai avut timp. Azi am dat o tură completă în Parcul IOR, fiindcă nu reuşisem de ceva timp să fac asta.

Am constatat, din păcate, că deşi există personal alocat pentru mentenanţa parcului, chiar şi în această perioadă, sunt elemente ce trebuie rezolvate rapid. De la reparaţii la mobilierul stradal şi până la refacerea spaţiilor verzi şi a anumitor zone (…) PS: Pentru cei care confundă nişte sacoşe cu pâine uscată cu un fel de coşuleţe pentru picnic: da, am avut cu mine nişte pâine uscată pe care am luat-o tocmai pentru a hrăni păsările din parcul nostru”, a scris Negoiţă pe Facebook.