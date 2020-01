Colegiul ”Carol” a redeschis bazinul de înot

Colegiul Naţional „Carol I“ are din nou, de joi, bazin de înot. Acesta a fost reabilitat şi repus în funcţiune de administraţia locală. Potrivit primarului Craiovei, bazinul va fi pus gratuit la dispoziţia elevilor colegiului în timpul orelor de sport. Edilul a spus că acest bazin va fi pus la dispoziţie şi în afara programului şi vor avea acces toţi elevii din Craiova, dar contra cost. Managerul spune că întâietate vor avea elevii colegiului şi că se va avea în vedere să nu fie mai mult de 120 de copii pe zi.

Inaugurarea bazinului de înot de la Colegiul Naţional „Carol I“ a avut loc joi, în prezenţa primarului Craiovei şi a reprezentanţilor administraţiei publice locale. Potrivit edilului, bazinul nu mai era funcţional de aproape 24 de ani.

„Suntem aici pentru a reda Colegiului Naţional „Carol I“ bazinul de înot spre administrare, spre a-l reda către circuitul şcolar. Bazinul a fost închis în anii 1996-1997. Atunci când l-am mai văzut, în urmă cu un an şi jumătate, arăta îngrozitor, era foarte depreciat din toate punctele de vedere. Am luat atunci hotârărea de a-l reabilita. La ora aceasta, este un bazin supermodern, destinat strict copiilor, strict elevilor. Din discuţiile pe care le-am avut cu domnul director, el va fi destinat în mod gratuit orelor de sport pe care le vor ţine copiii Colegiului „Carol I”. În afara acestor ore de clasă, se vor face cursuri de înot cu elevii din Craiova. Se vor înscrie în mod organizat, după procedura pe care o va stabili domnul director cu administraţia colegiului. Aceste cursuri de înot se vor face împreună cu profesori specializaţi şi sub asistenţa medicilor din cabinetul Colegiului „Carol I”. În această variantă se va plăti o sumă modică, care nu va include cheltuielile“, a spus primarul Craiovei, Mihail Genoiu.

Apa din bazin, încălzită la 27 de grade

Reabilitarea bazinului de înot a costat aproape 500.000 de euro. Primarul spune că acum clădirea are şi dotări suplimentare şi că apa va fi testată astfel încât copiii să nu fie în pericol de îmbolnăvire. „Este un bazin foarte modern, un bazin semiolimpic, pe o lungime de 25 de metri şi o lăţime de 9,6 metri. Are 400 de metri cubi de apă. Are o adâncime între 1,40 metri şi 1,90 metri şi cinci culoare. Clădirea este dotată cu un sistem automat de recirculare a apei de clorinare şi de menţinere a apei, şi în mod automat se va face analiza apei pentru a nu fi nici un risc de îmbolnăvire a copiilor. Totul este asistat. Clădirea mai are în plus, faţă de ceea ce a avut, partea de încălzire, dar şi partea de dezumidificare. Una dintre cele mai mari probleme ale clădirii a fost condensul, care se făcea mai ales în perioada când temperaturile erau foarte scăzute“, a mai spus primarul Craiovei, Mihail Genoiu. Apa în care înoată copiii are 27 de grade.

Colegiul „Carol I“ a avut o secţie sportivă

Odată cu repunerea în funcţiune a bazinului de înot, primarul a ţinut să reamintească managerului, dar şi conducerii Inspectoratului Şcolar, că la Colegiul „Carol I“ a fost în trecut o secţie sportivă care a dat sportivi de renume.

„Vreau să transmit acum un mesaj domnului director şi conducerii Inspectoratului Şcolar. Să nu uităm că Liceul „Carol I”, atunci când se numea Liceul „Nicolae Bălcescu”, a avut o secţie sportivă de renume de unde au ieşit foarte mulţi campioni naţionali şi nu numai. Poate vă gândiţi să reluaţi această tradiţie şi cu bazele sportive pe care le aveţi acum, cu accesul pe stadionul de atletism şi în celelalte zone sportive să reînviaţi această tradiţie a secţiei sportive de la Colegiul “Carol I“”, a spus primarul.

Prima oră de înot a avut loc chiar ieri, la inaugurare. Directorul colegiului, Cristian Stăiculescu, spune că întâietate vor avea elevii colegiului.

„Înscrieri pentru înot se pot face de săptămâna următoare. Întâietate vor avea elevii de la Colegiu “Carol I“ din Craiova. Vom avea în vedere să nu fie mai mult de 120 de copii care să intre în bazin. Cererile pentru ore de înot se vor depune la secretariatul unităţii. În funcţie de numărul de solicitări, se vor stabili orarul şi accesul“, a spus directorul Colegiului „Carol I“ din Craiova.