Craiova, înconjurată de gunoaie

Există într-adevăr un compartiment de monitorizare. Inspectorii noştri, împreună cu Poliţia Locală, merg împreună pe teren şi depistează astfel de locuri, unde se aruncă gunoaie. Trebuie identificat dacă terenul este proprietate privată sau publică.

Dacă este domeniu public se efectuează ridicarea gunoiului. Serviciul de Salubritate este anunţat şi procedează la ridicarea acelui gunoi. În cazul în care este depistat cel care aruncă gunoiul, acesta va fi amendat conform legii.

La începutul acestei săptămâni am mers şi am verificat zona de la Mofleni. Am constatat că există foarte mult gunoi şi de luni vom proceda la ridicarea acestuia.

Pe strada Dobrogea am ridicat gunoiul aruncat pe domeniul public tot la începutul acestei săptămâni. De asemenea, pe strada ing. Emil Marghitu am luat gunoiul depozitat pe domeniul public. La podul de la Breasta, am făcut anul trecut de 15 ori curat. Sunt zone în care faci ziua curăţenie şi noaptea apare gunoiul la loc. Este greu de depistat cine aruncă gunoiul,

a declarat pentru GdS, Alin Glăvan, director adjunct Direcţia Servicii Publice în cadrul Primăriei Craiova.