Casa „Barbu Moangă“, din centrul municipiului Târgu Jiu, nu oferă condiții pentru a găzdui Muzeul Național „Constantin Brâncuși”. Imobilul aparține Consiliului Județean Gorj și a fost trecut în urmă cu peste un an în admistrarea Ministerului Culturii. De atunci nu s-a făcut însă nimic pentru punerea în valoare a clădirii care este parţial degradată la interior, în special în zona de demisol.

De altfel, imobilul nici nu a mai beneficiat de încălzire, lucru ce se vede în starea de degradare a pereților. Denisa Șuță, noul director al Muzeului Național „Constantin Brâncuși”, a declarat că înainte de predarea clădirii către Ministerul de resort, Consiliul Județean Gorj a ridicat din clădire obiecte de mobilier. Până și prizele au fost smulse din pereți. Denisa Șuță a precizat că la etaj se vor putea face amenajări, nu însă înainte de a avea loc o igienizare.

Nu este pregătit pentru muzeu

Directorul Muzeului Național „Constantin Brâncuși“ a mai spus că în momentul de față spațiul nu permite organizarea de expoziții cu opere sau altfel de obiecte care au legătură cu viața și opera sculptorului. Vor fi proiectate doar imagini sub formă de hologramă cu diferite opere ale lui Constantin Brâncuși, inclusiv cu monumentele de la Târgu Jiu. Va fi necesar ca în același timp să fie demarat un program de restaurare a clădirii monument istoric de categoria B. În perioada următoare vor fi făcute demersuri pentru ca muzeul să dețină un patrimoniu. Vor fi organizate expoziții de documente și fotografii sau ateliere de creație în care vor fi implicați elevi și nu numai.

Deocamdată, expoziții în care să fie incluse opere valoroase nu pot fi organizate, spațiul nefiind unul adecvat. Denisa Șuță a anunțat că de luna viitoare ar putea fi deschis Muzeul Național „Constantin Brâncuși“, în spațiile de la etaj. Momentan, vor avea loc doar evenimente legate de opera brâncușiană de la Târgu Jiu. Astfel, publicul va trebui să mai aștepte până când va putea viziona primele expoziții cu opere de artă valoroase. Pentu muzeu va fi nevoie de un buget și de angajarea a trei salariați, posturile fiind prevăzute în organigramă.

Nu au făcut nimic

Municipiul Târgu Jiu nu are încă la dispoziție un Muzeu Național „Constantin Brâncuși“. Cu toate acestea, legea privind înființarea lui a fost aprobată de parlament în luna august a anului 2015. De atunci nu s-a făcut aproape nimic pentru muzeu. Imobilul propus pentru a găzdui Muzeul Naţional „Constantin Brâncuşi“ de la Târgu Jiu are o valoare culturală şi chiar istorică deosebită. Casa a fost construită în 1790 şi a aparţinut slugerului Barbu Gănescu. Ion Bărbulescu, fost guvernator al Băncii Naţionale, a restaurat clădirea din centrul oraşului şi a reamenajat-o în anul 1929 sub supravegherea arhitectului Iulius Doppelreiter, de origine austriacă. Brâncuşi a locuit în Casa „Gănescu“ în anii 1937-1938, perioadă în care a lucrat la ridicarea ansamblului monumental de la Târgu Jiu. Tot aici şi-a amenajat şi atelierul unde se sfătuia cu inginerii care lucrau la realizarea operelor sale şi unde studia toate planurile şi schiţele acestora.