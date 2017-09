» Fotbal / Burleanu: Am avut pretenţii, altfel nu-l aduceam pe Daum în România

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, este dezamăgit de campania de calificare şi a anunţat că va avea o discuţie cu staff-ul tehnic în cursul zilei de miercuri, informează Mediafax. Naţionala României a pierdut meciul cu Muntenegru, scor 0-1, şi totodată orice şansă de calificare la Campionatul Mondial din Rusia. Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal afirmă că fotbalul românesc are nevoie de o reconstrucţie totală.

„Absolut nimic nu mai poate fi spus. Dezamăgire este cuvântul care defineşte această situaţie. Nu cred că este locul aici, pe aeroport, după ce venim în urma eşecului, să găsim vinovaţii. Cu toţii suntem vinovaţi. Nu am discutat cu staff-ul tehnic încă. Vom avea mâine o discuţie. Dincolo de ultimele două meciuri, avem nevoie de o schimbare totală în fotbal. Pentru că trebuie să ne uităm ce este de făcut. Nişte schimbări de suprafaţă nu pot ajuta fotbalul românesc. Dacă ne interesează cu adevărat fotbalul românesc, trebuie să gândim în profunzime. E nevoie de stadioane, de terenuri de antrenament, de condiţii de pregătire pentru toţi fotbaliştii. Noi am simţit întotdeauna că se poate mai mult, la fel şi fotbaliştii, dar nu s-a putut pur şi simplu. Aş evita să vorbesc despre valoare. Cum am zis, fiind alături de ei (n.r fotbalisti), am simţit că ei pot mai mult. Cred că dacă ne-am fi implicat încă de acum 20 de ani şi le-am fi oferit condiţii mai bune fotbaliştilor, am fi fost mai departe. Am avut pretenţii, altfel nu-l aduceam pe Christoph Daum în România”, a declarat Răzvan Burleanu la revenirea în ţară.