» Fotbal / CS Universitatea Craiova a oficializat cooptarea croaților Martic şi Datkovic

Conducătorii CS Universitatea Craiova au obținut semnăturile croaților Ivan Martic şi Niko Datkovic, informează site-ul oficial al grupării alb-albastre.

Ivan Martic are 26 de ani și este de meserie fundaș dreapta, dar poate juca și mijlocaș dreapta, și fundaș stânga. Are dublă cetățenie (croată și elvețiană), s-a format în Elveția, la Sankt Gallen, dar în 2014 a făcut pasul către Serie B, unde a jucat pentru Verona și Spezia. Are peste 100 de meciuri jucate în prima ligă elvețiană și 36 în liga secundă italiană. Dar cel ma bun sezon al lui a fost chiar sezonul trecut, când a bifat 26 de partide pentru Rijeka, echipă cu care a obținut eventul (campionat + cupă) în Croația.

Fundașul central Niko Datkovic (24 de ani) are 1,90 metri și a bifat 26 de partide în naționalele de tineret și juniori ale Croației. De altfel, Niko se știe deja de la loturile naționale cu Renato Kelic, pentru că și “șesarul” Craiovei are 33 de meciuri la naționalele Croației. Datkovic este produsul celor de la Rijeka, dar a fost împrumutat de croați la Lugano și Spezia, fiind titular de drept la toate echipele unde a jucat. Datkovic este genul de fundaș foarte periculos la fazele fixe, cu 8 goluri marcate în 115 meciuri jucate pentru Rijeka, Lugano și Spezia.