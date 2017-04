» Clujenii i-au trimis pe craioveni în vacanță

Echipa masculină de baschet SCM-U Craiova a intrat ultima în play-off-ul Ligii Naționale și a ieșit prima. Oltenii nu au avut nici o șansă în fața campioanei sezonului regulat, U BT Cluj, care marți seară a obținut a treia victorie categorică în fața craiovenilor și s-a calificat fără nici o emoție în semifinalele competiției. Așa cum se întâmplase în primele două partide de la Cluj, ardelenii au depășit și în Polivalenta craioveană suta de puncte marcate. Marți s-au impus cu 107-71, după ce în confruntările de săptămâna trecută câștigaseră cu 100-74 și 104-78.

După cum nota site-ul 24secunde.ro, U BT a realizat o performanță uluitoare pe parcursul seriei de play-off cu SCM-U Craiova. Vlad Moldoveanu și colegii săi au înscris 54 de coșuri de trei puncte. Mai mult de jumătate din punctele Clujului în cele trei confruntări cu oltenii au venit din spatele semicercului.

Dacă U BT Cluj se gân­dește acum la drumul spre titlul de campioană, pentru baschetbaliștii olteni meciul de marți a fost ultimul din acest sezon. Un sezon în care au ajuns în play-off pe ultima sută de metri, după disputarea ultimului meci din faza a doua, o adevărată finală cu Phoenix Galați. Cu un număr restrâns de jucători, după ce principalul marcator, Darius Hargrove, s-a accidentat, iar Fraseniuc plecase la Steaua, Craiova nu putea emite mari pretenții în fața unei echipe care pare de neoprit în drumul spre titlu.

Elevii lui Vladimir Vuksanovic au sperat măcar într-o victorie în meciul de marți, dar acest lucru nu s-a întâmplat. „Clujenii au fost net superiori la toate capitolele. A fost cam aceeași regie și la Craiova, la fel ca la cele două meciuri de la Cluj. Produc baschet și te execută la cea mai mică greșeală. Am ajuns în play-off, dar sorții ne-au dat-o pe cea mai bună echipă din campionat și, după părerea mea, viitoarea campioană a României“, a spus după meci Cătălin Burlacu.

Ajunsă pentru a patra oară în play-off, SCM-U Craiova rămâne fără victorie în această fază, în care a pierdut de fiecare dată cu scorul general de 3-0.

Burlacu: Trebuie găsit un numitor comun, spre binele echipei

Ajuns la 39 de ani, Cătălin Burlacu, care a revenit la Craiova în ultimele zile din anul 2016, nu a putut spune dacă meciul de marți a fost ultimul pentru el ca jucător și nici dacă va continua la SCM-U, ca jucător, antrenor sau poate ambele. Totuși, cel mai longeviv baschetbalist român a spus că ia în calcul rămânerea la Craiova, oraș unde se simte apreciat. „Nu pot zice că meciul cu Clujul a fost ultimul pentru mine ca jucător, dar mă gândesc tot mai mult în ultima vreme. Vom vedea ce oportunități se vor deschide în vară și ce drum voi alege. Sunt deschis, nu îmi place să schimb luntrele prea mult, dar trebuie să și găsim un numitor comun, pentru binele echipei. Mă simt bine la Craiova. Oamenii sunt OK, însă vom vedea ce se va decide și responsabilitățile pe care trebuie să și le asume fiecare“, a explicat multiplul campion.

„Schimbând mereu jucători nu este un lucru bun“

Burlacu a creionat, pe scurt, cum vede el drumul spre performanță la echipa din Bănie. „Sunt unele gânduri de viitor, însă rămâne să vedem în ce mod vom ajunge la comun acord și la aceeași ideologie, pentru că trebuie să creștem jucători tineri, să aducem jucători de valoare care nu sunt autohtoni, dar care pot progresa și se pot integra în același timp cu jucătorii români tineri. Trebuie un program pe termen mediu spre lung, în care vom avea și rezultate, pentru că aducând mereu și schimbând jucători nu cred că este un lucru bun, care să facă cinste acestui oraș, cu suporteri minunați, care ne-au aplaudat până la sfârșit. Până la urmă, accederea în play-off este o performanță, am reprezentat cu mândrie orașul, am avut un meci ca o finală împotriva Galațiului, am luptat până în ultimele faze. A fost un sezon greu, cu suișuri și coborâșuri. Vom vedea ce va fi și vom avea timp în vară să analizăm cu mare atenție“, a încheiat Burlacu.

Fanii și-au arătat atașamentul

După ce s-au calificat în play-off, jucătorii craioveni și staff-ul au considerat că tot ce se va întâmpla în această fază este ca un bonus, după un sezon greu, în care SCM-U ajunsese cu greutate între cele mai bune opt echipe ale campionatului. Și majoritatea suporterilor craioveni ai acestei echipe au realizat că este practic imposibil de produs surpriza cu Clujul, iar în ultimele secvențe ale partidei de marți, deși favoriții erau conduși la o diferență mare, întreaga sală cânta imnul Craiovei și aplauda jucătorii de la SCM-U. Și după finalul partidei, fanii s-au îmbrățișat cu jucătorii, și-au luat la revedere de la ei, dorind ca o parte dintre baschetbaliști să îmbrace și în sezonul viitor maioul alb-albastru.

Travis Bureau, preferatul suporterilor, le-a mulțumit tuturor pentru susținere. „Aici m-am simțit minunat. A fost al cincelea sezon la Craiova, al cincelea în baschetul profesionist. Nu pot face promisiuni acum. Voi merge acasă la familie, apoi vom vedea ce se întâmplă“, a spus cel alintat „Mister Slam Dunk“.

Craiova încheie Liga Națională cu opt victorii și 19 înfrângeri. În Cupa României, elevii lui Vladimir Vuksanovic au fost eliminați în sferturi de Steaua București.

18 jucători au făcut parte din lot

Jucătorii care au făcut parte din lotul SCM-U Craiova în acest sezon sunt: Silviu Lupusavei, Marko Marinovic, Paul Will, Filip Sepa, Iuri Fraseniuc, Florin Popa, Andrei Damian, Vlad Solopa, Mihai Gavrilă, Iulian Corneanu, Jamar Abrams, Travis Bureau, Baris Aktas, Gregory Dino, Darius Hargrove, Cătălin Burlacu, Christopher Lee, Tayloe Taylor. Lupusavei, Marinovic, Sepa, Damian, Dino și Fraseniuc au plecat în timpul sezonului, de comun acord cu clubul, iar Paul Will și Hargrove au încheiat campionatul mai devreme din cauza unor accidentări.