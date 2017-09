» Târgu Jiu: Elevii săraci au primit rechizite de la primărie

Un număr de 66 de elevi din municipiul Târgu Jiu au primit miercuri de la primărie ghiozdane cu rechizite. Fiecare ghiozdan conţinea obiectele necesare fiecărui elev, în funcţie de clasă. Primarul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat că bugetu pentru astfel de acţiuni va fi majorat de anul viitor. „Am reușit și în acest an, prin colaborarea cu Direcția Publică de Protecție Socială, să susținem familiile cu probleme socio- economice, astfel că, în această dimineață, am oferit pachete cu ghiozdane și rechizite necesare începutului de an școlar, la 66 de copii, de la clasa 0 și până la clasa a XII- a. Anul acesta bugetul alocat pentru această acțiune a fost de 4100 de lei cu TVA, însă în urma discuțiilor pe care le am purtat cu reprezentanții DPPS am stabilit ca anul viitor suma alocată să fie mai mare pentru a acoperi cât mai multe dintre nevoile acestor copii”, a declarat Marcel Romanescu.