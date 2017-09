» Sute de angajaţi ai CEO, zilnic în concediu medical

Sute de angajaţi ai Complexului Energetic Oltenia (CEO) se află zilnic în concediu medical. Este vorba de mineri şi energeticieni din cadrul producătorului de energie electrică din Oltenia. În prezent, compania are 13.400 de salariaţi, după ce în luna mai a acestui an au fost disponibilizate peste 1.000 de persoane. Sorin Olaru, directorul de Resurse Umane, din cadrul Complexului Energetic Oltenia, a declarat că are zilnic cereri de concedii medicale. Statul cheltuiește milioane de lei pentru plata concediilor medicale respective, iar compania înregistrează în fiecare lună un deficit de personal. Câteva sute de muncitori lipsesc de la locul de muncă, din motive medicale, iar sarcinile celor care sunt bolnavi sunt preluate de colegii lor.

Sorin Olaru, directorul Departamentului Resurse Umane din Complexul Energetic Oltenia, a mai spus că există 127 de persoane în concediu medical încă din luna mai – iunie, când au avut loc disponibilizările colective la companie. „Avem 127 de cazuri de salariaţi în concediu medical, înainte de cele o mie de disponibilizări colective. Se aflau pe listele de disponibilizaţi, dar nu au putut să fie concediaţi pentru că erau în concediu medical. Dintre cei 127 de angajaţi, un total de 80 au adeverinţe medicale de la acelaşi medic ortoped. În general este vorba de afecţiuni ale sistemului osos. Nu ştiu cum au ajuns toţi 80 la acelaşi medic. Sunt afecţiuni ale coloanei, desigur, ca urmare a muncii depuse, a condiţiilor grele de lucru. Media de vârstă în companie este de 50 de ani. Avem şi experienţa disponibilizărilor colective din anii trecuţi, dar acum au fost mai multe concedii medicale. Am avut 1.940 de disponibilizări colective anul trecut şi 40 au contestat în instanţă. Trebuie să reîncadrăm nouă. Din cei nouă, avem patru lideri de sindicat. De asemenea, am disponibilizat colectiv 802 persoane în 2016 şi am avut doar nouă contestaţii“, a declarat Sorin Olaru, director executiv Resurse Umane, din CEO.