» Ce pași s-au mai făcut pentru Spitalul Regional Craiova

Despre construirea unui spital regional la Craiova nu se poate vorbi mai devreme de anii 2022 – 2023, după cum susțin chiar autoritățile județene, însă câțiva pași, e drept nesemnificativi, s-ar mai fi făcut pentru realizarea acestui obiectiv. Ministerul Sănătății a obținut de la Primăria Craiova un Certificat de Urbanism pentru elaborare PUZ și obținere de avize pentru construirea spitalului regional, amplasamentul figurează pe strada Teilor, la numărul 119, iar studiul de fezabilitate se află în sarcina unei firme din Austria. Problemele ar fi legate de un stâlp CEZ care ar trebui mutat de pe teren și de faptul că încă nu se știe cât va costa spitalul și de unde vor veni banii. Până acum, ar fi disponibile cele 50 de milioane de euro de la Uniunea Europeană și alte 50 de milioane de euro de la bugetul de stat.

În primăvara anului trecut, Uniunea Europeană prevedea alocarea sumei de 150 de milioane de euro pentru construirea a trei spitale regionale, la Craiova, Iași și Cluj-Napoca. Banii, 50 de milioane de euro pentru fiecare oraș, erau însă condiționați de stabilirea amplasamentelor, urmând ca după aceea autoritățile centrale și locale să găsească și restul de bani, care nu ar fi deloc puțini, încă circa 150 de milioane de euro, pentru fiecare spital. La Craiova, primul pas în stabilirea locului s-a făcut de anul trecut, când printr-o hotărâre de guvern, dată pe 16 noiembrie, Ministerul Sănătății (MS) intra în posesia unei suprafețe de zece hectare de teren aparținând Ministerului Apărării Naționale. Terenul respectiv, situat pe Centura de Nord a orașului, la intersecția cu drumul spre Ghercești, a primit în primăvară și girul unei comisii formate din reprezentanți ai Ministerului Sănătăţii și Băncii Europene de Investiţii, iar la o lună după vizita acestora, Primăria Craiova a emis și un Certificat de Urbanism. Actul a fost obținut la solicitarea secretarului de stat în MS, Cristian Grasu, în scopul elaborării PUZ-ului și obținerii avizelor pentru „construire Spital Regional de Urgență Craiova și introducere în intravilan“.

În certificat se precizează că terenul, parțial intravilan și parțial extravilan, aparține domeniului public al statului român, este în administrarea Ministerului Sănătății, are o suprafață de 9,77 hectare și figurează în Craiova, pe strada Teilor, la nr. 119. Folosința actuală a sa este de drum și pășune, iar zona este una de locuințe cu regim de înălțime maximă P+2. „Spitalul regional este o chestiune care se conturează. Cei de la minister lucrează la acest proiect, sunt niște oameni care se ocupă numai de spitalul regional, dar este un proces de durată, foarte dificil. S-a obținut și un Certificat de Urbanism, deci se fac pași înainte“, a afirmat Ion Prioteasa, președintele Consiliului Județean (CJ) Dolj.

„Acest spital nu va fi gata până în 2023“

Pașii sunt însă infimi, pentru că proiectul mai are încă necunoscute, iar autoritățile susțin că, până când se va ajunge la demararea lucrărilor, este cale lungă. Terenul nu este încă pregătit pentru un spital, nu există un protocol între minister și autoritățile locale și nici nu se știe exact cât vor costa lucrările și nici de unde vor veni toți banii. Studiul de fezabilitate poate oferi răspunsul în privința costurilor, iar acesta se află în sarcina unei firme din Austria, care ar urma să-l pună gratuit la dispoziția Ministerului Sănătății. „Am înțeles că studiul îl face, pro bono, o firmă austriacă. Nouă ni s-a confirmat doar faptul că banii există, adică cele 50 de milioane de euro de la UE și alte 50 de milioane de euro de la bugetul de stat. Ceea ce nu ar fi clar e suma totală. Ultima dată am auzit că se vorbea de 200 de milioane de euro, deci va trebui să se găsească o soluție pentru restul de bani. Oricum, eu

le-am explicat că acest spital nu va fi gata până în 2023. Dar și cei din comisie au spus, după ce au văzut terenul, că un spital se construiește într-un timp foarte lung“, a precizat Ion Prioteasa.

Președintele CJ Dolj a enumerat și ce probleme ar mai fi la terenul delimitat de strada Teilor și Centura de Nord: „Până ajunge să se construiască, mai sunt niște probleme legate de cablurile electrice de deasupra, cabluri de înaltă tensiune, și trebuie găsită o formulă ca ele să dispară în anii următori. Am discutat cu conducerea CEZ, ne-a spus că este o problemă mai grea decât ne închipuim, nu neapărat foarte costisitoare, pentru că stâlpul din mijlocul terenului este legat de alți doi stâlpi care se află în curțile oamenilor. Trebuie îngropate cablurile inclusiv prin curțile oamenilor. Nu cred că ei au autorizații de construcție acolo, decât poate pentru anexe gospodărești, dar acum te poți lovi de ei că nu te lasă să le intri în curte și să lucrezi. Sunt convins că cei de la CEZ vor rezolva această problemă“.

„Apoi, ni s-a mai spus că poate reușim să mai luăm niște teren de pe la gospodăriile din jur. Pe noi ne miră că ei (Ministerul Sănătății – n.r.) vorbesc cu noi, dar noi nu avem nici o atribuție legală în această chestiune cu spitalul, pentru că totul este al ministerului. Să se facă un protocol între minister și primărie, minister și consiliul județean, pentru că va veni vremea să prelungim utilitățile din zonă și nu vom putea. Ni s-a cerut un sens giratoriu la intersecția străzii Teilor cu Centura de Nord și drumul spre Ghercești, pe care l-am construit, dar arhitectul ne-a mai zis că nu i-ar displăcea dacă am mai lua un teren de la Armată, pe partea cealaltă a Centurii, dar nu știu ce ar vrea să facă acolo“, a adăugat Ion Prioteasa.

Ce se va întâmpla cu Spitalul Județean de Urgență

Președintele CJ Dolj a ținut să mai precizeze că un spital regional nu va ține loc și de spital județean și că, la Craiova, ar trebui mers în paralel cu ambele unități medicale, chiar dacă „dintr-o expertiză tehnică pe care noi nu am recunoscut-o“ ar fi reieșit că Spitalul Județean de Urgență Craiova nu ar mai prezenta siguranță. „Spitalul Regional nu ține loc și de spital județean, am tot spus acest lucru, iar la sfârșitul lunii iunie va exista și o discuție în acest sens cu Comisia Europeană și Banca Mondială, în așa fel încât în cele trei județe unde se vor construi spitalele regionale să rămână și spitalele județene. La Craiova, dintr-o expertiză tehnică pe care noi nu am recunoscut-o și care s-a făcut fără să fim întrebați, deși suntem proprietarii clădirii, a reieșit că spitalul județean nu ar mai prezenta siguranță. Dar spitalul regional are 900 de paturi, iar cel județean 1.600, și nu ai cum să muți toți pacienții dintr-o parte în alta. Ar însemna ca aproape jumătate să rămână pe dinafară, de aceea ar trebui mers în paralel cu ambele spitale“, a explicat Ion Prioteasa.

La o primă estimare făcută de minister, spitalul regional de la Craiova ar urma să aibă 921 de paturi pentru departamentele chirurgicale, departamentele medicale, oncologie și departamentul mama și copilul (obstetrică și ginecologie, pediatrie), 80 de paturi pentru spitalizarea de zi, dar și 12 paturi pentru unitatea de arși și câte 48 pentru neonatologie și terapie intensivă.

Cum va fi poziționat spitalul regional

În cazul Spitalului Regional Craiova a fost întocmită și o schiță preliminară a construcției. De fapt, ar fi vorba de trei clădiri individuale, cu regim de înălțime diferit, de la S+P+2 la P+4, îndreptate cu fața spre strada Teilor, dinspre care se va face și accesul în spital. „Te așteptai ca spitalul să fie cu fața spre Centura de Nord, dar nu e așa. Intrarea va fi dinspre strada Teilor, iar în față va exista o parcare mare, pentru că aici va fi cea mai mare aglomerație urbană. Vă dați seama că în spital ar putea intra circa 5.000 de oameni în fiecare zi. Chestiunea asta cu construcția pavilionară te ajută în cazul unei epidemii, pentru că poate fi izolată repede zona“, a menționat președintele CJ Dolj, Ion Prioteasa. Acesta a mai spus că spitalul va avea și heliport, care va fi amenajat fie în față, fie pe una dintre clădiri.