» Telenovela containerelor de zece milioane de euro – sezonul 2

Despre licitația de zece milioane de euro pentru containerele îngropate din Craiova, GdS scria acum doi ani că este urmărită de blestem. Două firme s-au duelat trei ani pentru a obține contractul de la Consiliul Județean Dolj. S-au târât reciproc prin diferite instanțe, au ajuns de mai multe ori la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, au fost protagonistele unor momente greu de înțeles. Pentru că nu reușea să finalizeze licitația, Consiliul Județean a anulat-o și a reluat-o în toamna anului trecut, sperând că nu va mai trece prin chinuri, mai ales că licitația face parte din Master Planul de Deșeuri din Dolj. Surpriză, însă. Doar două firme s-au înscris în cursă. Aceleași.

Cele două firme care au participat la prima licitație din 2013 pentru atribuirea contractului de zece milioane de euro referitor la containerele îngropate din Craiova sunt singurele înscrise și la cea de-a doua procedură demarată de Consiliul Județean Dolj în septembrie 2016. Este vorba despre două asocieri de firme: prima – Iridex Group Plastic din Ilfov (lider de asociere) – Grădinariu Import Export (București) – Argif Proiect SRL (Pitești) cu doi subcontractanți din Craiova, Mag Construct și Getrix Cad; a doua – European Waste Technology (Craiova) și Nord Engineering (Italia). Grupul de firme Iridex este și singurul participant la licitația-mamut din cadrul Master Planului de Deșeuri, de 90 de milioane de euro, pentru desemnarea operatorului de colectare și transport deșeuri din Dolj. Semn că licitația nu va fi una ușoară este numărul mare de clarificări solicitate CJ Dolj de cele două firme – 46 – și de numărul de erate publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice – circa 40. Comisia de licitație mai are la dispoziție două săptămâni și jumătate pentru evaluarea ofertelor dacă nu intervine o modificare a termenelor așa cum s-a întâmplat deja. Inițial termenul limită de depunere a ofertelor a fost 12 octombrie 2016, iar cel de evaluare – 4 noiembrie 2016.

Cum va selecta CJ firma câștigătoare

Tehnic vorbind, licitația de zece milioane de euro prevede achiziționarea a 729 de containere îngropate cu o capacitate de 5 metri cubi, 30 de containere îngropate de 3 metri cubi și a circa 15 utilaje care să le deservească. Containerele vor fi montate pe 438 de platforme, care se vor înființa în fiecare cartier al orașului. Suprafața medie a platformelor de pe străzile selectate din fiecare cartier este de 25 de metri pătrați. În prezent, în Craiova sunt 357 de platforme funcționale. Când a relansat licitația, în septembrie 2016, Consiliul Județean Dolj a modificat, în primul rând, caietul de sarcini. Instituția a eliminat anumite cerințe privind certificările containerelor și timpii de acționare a utilajelor. CJ a îmblânzit și cerințele privind cifra de afaceri și experiența similară și a impus alt criteriu de selecție a câștigătorului, prețul cel mai scăzut, procedură mai rapidă, dar controversată din cauza calității scăzute a lucrărilor, față de criteriul „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic“. Acest din urmă criteriu implica o evaluare complexă, care lua în considerare nu numai prețul. De exemplu, la licitația din 2013, prețul cel mai mic reprezenta 55% din punctajul total, timpul de livrare și montaj – 15%, durata golirii unui container – 15%, iar durata spălării unui container – 15%. Acum contează doar prețul. Modificări au fost operate și în privința cifrei medii de afaceri pe ultimii trei ani. De la cel puțin 90 de milioane de lei în 2013, aceasta s-a înjumătățit în 2016, iar experiența similară pe ultimii trei ani a scăzut de la prezentarea unor contracte în valoare de cel puțin 40 de milioane de lei la 20 de milioane de lei. Teoretic, scăderea pragurilor ar fi trebuit să ducă la o lărgire a bazei de selecție, adică mai multe firme să participe la licitație. Nu s-a întâmplat așa.

Față de caietul de sarcini din 2013, din documentația aferentă licitației de acum lipsește cerința prezentării certificărilor internaționale. De exemplu, în 2013, containerele trebuia să respecte standardul EN 13071 – 1 și EN 13071 – 2 și să fie conforme cu Directiva 2000/14/CE. În 2016, aceste cerințe au dispărut, singura mențiune fiind despre greutate. Ele trebuie să aibă o „greutate minim posibilă, compatibilă cu caracteristicile necesare pentru a suporta solicitările în toate fazele și greutatea materialului“. În schimb, caietul de sarcini prevede că „furnizarea trebuie să fie conformă în toate părțile sale cu normativele în vigoare în materie de siguranță și să conțină respectivele dotări prevăzute chiar dacă nu sunt amintite în mod expres în caietul de sarcini“. Prin acest artificiu, CJ Dolj permite firmelor să vină cu mai multe tipuri de containere.

Implementarea Master Planului scade costul cu gunoiul

De finalizarea acestei licitații depinde implementarea unei alte componente foarte importante a Master Planului de Deșeuri din Dolj, anume desemnarea firmei care va colecta și transporta deșeurile din întregul județ la groapa de gunoi de la Mofleni, afacere de 90 de milioane de euro. Presupunând că va câștiga contractul, singurul ofertant, o asociere de firme din grupul Iridex, nu poate începe colectarea până când nu se montează containerele în Craiova. Întârzierea Master Planului din Dolj, fenomen general în toată țara, aduce în discuție gradul minuscul de reciclare a deșeurilor la nivelul Craiovei în contextul scandalului legat de recent introdusa taxă de salubrizare de 80 de lei pe tonă pentru depozitarea deşeurilor inerte și nepericuloase pe care trebuie să o plătească locuitorii din Craiova. Cu cât gradul de reciclare este mai mic, cu atât costurile de depozitare sunt mai mari, iar autoritățile locale au transferat nelegal povara plății asupra craiovenilor. Ministerul Mediului are în dezbatere publică o ordonanță de urgență care, dacă va fi adoptată, va stabili pentru acest an o cotă de reciclare de 20% din deșeurile colectate. Primăriile sau operatorii de salubritate vor fi obligați să plătească taxa doar pe diferența dintre gradul de reciclare și cât reciclează efectiv. De exemplu, dacă la Craiova, 20% înseamnă 16.000 de tone de deșeuri colectate pe an care ar trebui reciclate, taxa care se va plăti va fi de 80 de lei x câte tone nu au fost reciclate din cele 16.000. Pragul crește la 50% în 2020, deci cu cât reciclezi mai puțin, cu atât plătești mai mult. Reciclarea implică existența unor stații de sortare, prinse în Master Plan, ale căror contracte au fost deja atribuite unor firme. Când vor fi finalizate, ele vor fi puse la dispoziția firmei care va câștiga licitația pentru colectare și transport în Dolj. Acestea sunt motivele pentru care licitația pe containere este foarte importantă și de a cărei finalizare depinde întregul Master Plan. Norocul autorităților județene și al celorlalte din țară este faptul că Uniunea Europeană a fost de acord cu fazarea proiectelor pe deșeuri și continuarea finanțării lor prin Programul Operațional Infrastructură Mare pe perioada 2014 – 2020. Altfel, autoritățile, pe lângă faptul că nu au putut atrage cât mai mulți bani europeni din exercițiul financiar 2007 -2013, s-ar fi putut trezi obligate să continue Master Planurile din bugetele locale, ceea ce ar fi dus la blocaje financiare.