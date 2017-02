» Eva Gabriela Popescu are nevoie de ajutor

Pe 28 februarie, Teatrul Naţional „Marin Sorescu“ din Craiova va găzdui un spectacol special dedicat micuţei Eva Gabriela Popescu, fetiţa care a suferit complicaţii neurologice după ce a fost diagnosticată cu sindrom hemolitic uremic. Fiecare bilet cumpărat contează, fiecare sumă donată va ajuta părinţii să plătească şedinţele de kinetoterapie necesare copilei.

Este greu de imaginat ce e în sufletul unui părinte care îşi vede copilul de numai un an la un pas de moarte, un copil perfect sănătos, cu o dezvoltare normală. În numai o clipă însă, după ce organismul a contactat bacteria Escherichia coli, a început coşmarul. Diagnosticul: sindrom hemolitic uremic, encefalopatie severă cu regres neuro-psihomotor restant, opistotonus cu arcuire severă greu reductibilă, deficit motor de tip tetraparetic-tetraplegic spastic. Este vorba de o reîntoarcere la vârsta unui bebeluş de câteva luni cu lipsă de înţelegere, de reacţie, dificultate majoră în a înghiţi. În câteva ore, copilul a rămas doar cu reflexele primare, pierzând toate reflexele dobândite pe care le avea până la momentul îmbolnăvirii. Boala a generat complicații grave la nivel neurologic, motiv pentru care copila are nevoie de recuperare neuropsihomotorie susținută. Povestea micuţei Eva Gabriela Popescu aţi aflat-o din Gazeta de Sud la jumătatea lunii decembrie 2016 („O fetiţă de un an şi trei luni luptă să trăiască“). Timp de două luni, a fost internată la Spitalul de Urgenţă pentru Copii „Marie Curie“. Au urmat alte patru săptămâni de internare la Centrul Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii „Dr. Nicolae Robănescu“ din Bucureşti.

„Progresele sunt miraculoase“

Dacă până în urmă cu două luni, şansele la viaţă ale acestui copil erau minime, după primele şedinţe de kinetoterapie au început să se vadă progresele. „Au fost momente în care medicii nu ne dădeau nici o şansă, ne spuneau că va rămâne în stare vegetativă. Încercau să ne convingă că trebuie să acceptăm că doar o minune o poate face iar să zâmbească, să se mişte, să mănânce… A început treptat să ne urmărească cu privirea, apoi să doarmă pe spate, să aibă primele mişcări voluntare, să zâmbească, să plângă. Trei zâmbete care pentru noi au însemnat enorm. De câteva zile, am renunţat şi la sonda nazogastrică. O alimentăm cu seringa, cu linguriţa, plânge când nu mai vrea să mănânce… A început să întindă mâna după obiectele pe care le vrea, a început să fie foarte atentă la persoanele din jur, urmăreşte cu privirea tot ce mişcă pe lângă ea. Progresele sunt miraculoase şi pentru terapeuţii care au lucrat cu ea“, a povestit Mihai Popescu, tatăl Gabrielei.

Spectacol caritabil „Primăvara începe cu un zâmbet“

Pe 13 februarie, familia trebuie să ajungă iar la Centrul Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie, pentru alte 12 zile de kinetoterapie, după care trebuie să ajungă la Constanţa, la Clinica de Medicină Hiperbară (terapie cu oxigen). Părinții au trimis dosarul micuţei şi la o clinică din Ucraina, unde se face recuperare intensivă, şi au fost acceptaţi. La începutul lunii martie ar trebui să fie deja internaţi, însă au nevoie de cel puţin 2.200 de euro doar pentru terapie, la care se adaugă banii necesari pentru transport, cazare, mâncare. Pe 28 februarie, începând cu orele 19.00, Teatrul Naţional „Marin Sorescu“ din Craiova va găzdui un spectacol caritabil dedicat Gabrielei – „Primăvara începe cu un zâmbet“. „Fotoclubul Mihai Dan Călinescu o să participe cu 40 de fotografii care vor fi scoase la licitaţie. Sunt foarte mulţi oameni care se implică, oameni care ne-au ajutat şi vor să ne ajute. Nu ştiu cum aş putea să le mulţumesc“, a adăugat Mihai Popescu. Mai multe vedete naţionale s-au alăturat şi ele evenimentului: Adi Cristescu, Oana Radu și Luca Valentin vor susține reprezentații; Carmen Vasilescu şi Cătălin Miculeasa vor interpreta o scenă din piesa de teatru „Romeo şi Julieta“ în regia lui Philip Parr; Radu Bucălae şi Cristian Popesco vor face stand-up comedy, iar Ciprian Ogarcă va pregăti gustări pentru spectatori. Preţul biletului este de 35 lei, iar cei care doresc să doneze o pot face şi în conturile deschise de familie:

RO43 INGB 0000 9999 0556 0371 – în lei, deschis la ING BANK, pe numele Popescu Eva-Gabriela

RO39 INGB 0000 9999 0142 1259 – în euro, deschis la ING BANK, pe numele Popescu Mihai-Daniel

Persoanele care doresc să ofere un sfat acestor părinţi îi pot contacta la numărul de telefon 0770.973.447.