» Evaziune fiscală în Orăşelul Copiilor?

Orăşelul Copiilor a fost instalat anul acesta în Piaţa „Mihai Viteazul“ din Craiova, încă din noiembrie. Acesta a devenit rapid o afacere profitabilă pentru cei care prestează servicii destinate copiilor. Comercianții se grăbesc să încaseze banii de la părinţi, însă când vine vorba de bonul fiscal, lucrurile se schimbă, iar ei se fac că uită să-l ofere cumpărătorilor.

Am mers ieri să vedem cum anume procedează cei care vând servicii destinate copiilor, în locul special amenajat în centrul oraşului. Prima oprire: ceşcuţele care se învârt câteva minute pentru un tarif de 5 lei. După ce am achitat suma respectivă unei persoane care se ocupa cu încasarea banilor, nu am primit bon fiscal. La cerere, însă, ni s-a dat un „bilet de intrare“. La caruselul cu căluţi, situaţia este similară, cu o mică diferenţă. La rugămintea de a ne oferi un bon fiscal, persoana care a încasat banii s-a scuzat pentru câteva minute şi a mers într-un alt loc, diferit faţă de casierie, pentru a lua tot un carnet cu „bilete de intrare“. La o căsuță unde copiii aveau posibilitatea să ţintească un număr pentru a câştiga o jucărie, aşa-zisul bon fiscal se dădea tot la solicitarea cumpărătorului. Întrebat de ce nu are casă de marcat, vânzătorul s-a scuzat rapid: „O am dusă la reparat. Dar vă dau un bon din acesta, înregistrat la primărie“. Nici la taraba unde se vinde cafea, ciocolată caldă sau vin fiert lucrurile nu stau mai bine. După ce am cumpărat o ciocolată caldă, vânzătoarea ne-a dat restul, însă nici vorbă de bon fiscal. Tot la solicitarea noastră, vânzătoarea ne-a oferit un astfel de bon, de această dată scos din casa de marcat.

Cât este de legal ceea ce se întâmplă în orăşel?

Aproape fiecare dintre maşinăriile destinate copiilor are câte o gheretă la care se achită taxa pentru serviciile oferite, însă de obicei există o persoană în apropierea maşinăriilor, care încasează banii, uitând să aducă şi bon fiscal. „Biletele de intrare“ pe care le dau cei care vând servicii în Orăşelul Copiilor conţin numele firmei, câteva date despre aceasta şi tariful. Nu este specificată însă data la care sunt emise. OUG nr. 28/1999, reactualizată în 2016, spune că există o serie de activităţi economice exceptate de la obligativitatea dotării cu case de marcat. Singurul punct în care s-ar putea încadra activităţile din Orăşelul Copiilor ar fi cel de la litera d), adică „activităţile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite conform legii – bilete de acces la spectacole, muzee, expoziţii, târguri şi oboare, grădini zoologice şi grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc şi altele similare“.

GdS a întrebat purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală dacă firmele care au tiribombe în Orăşelul Copiilor trebuie să emită bon fiscal, iar răspunsul arată că activitatea acestor firme nu se încadrează în excepţia obligativităţii dotării cu casă de marcat. „Da, toate firmele care vând produse sau prestează direct către consumatorii finali persoane fizice trebuie să emită bonuri fiscale“, a spus Alexandru Cristea. GdS a întrebat şi Primăria Craiova despre această situaţie, însă până la închiderea ediţiei municipalitatea nu a oferit nici un răspuns.

În acest an, primăria nu a mai încredințat unei firme organizarea Orășelului Copiilor, așa cum a procedat în ultimii ani, atunci când orăşelul era amplasat pe esplanada Teatrului „Marin Sorescu“. „Scandalurile constante și acuzațiile aduse de unii consilieri locali ai opoziției legate de lipsa de transparență în alegerea firmelor au determinat primăria ca în acest an să schimbe regulile. Decizia a venit și după ce GdS a scris că firmele cărora le-a fost încredințată direct amenajarea patinoarului din centru în ultimii patru ani au fost reprezentate de aceeași persoană sau rudele sale, care au schimbat numele firmei în fiecare an. Într-un răspuns trimis GdS, primăria spune că a aprobat toate solicitările firmelor ce au dorit să desfășoare activități în centru și că nu a fost nevoie de licitații, ci s-a mers pe varianta acordurilor de ocupare temporară a domeniului public. Tiribombele, trenulețele și mașinuțele sunt operate de patru agenți economici, dintre care un SRL și trei întreprinderi familiale. Fiecare a închiriat suprafețe cuprinse în 28 și 240 de metri pătrați, iar sumele plătite sunt între 560 și 4.800 de lei. Prețul pe metrul pătrat de închiriere a domeniului public în zona 0 a orașului este de 0,5 lei pe metrul pătrat pe zi.