» Elevele de 10 de la Școala „Traian“ din Craiova

Cinci din cele 11 medii de 10 de la evaluarea națională din județul Dolj au fost obținute de eleve de la Școala Gimnazială „Traian“ din Craiova. Performanța lor, dar și a colegilor de clasă, a situat unitatea școlară pe primul loc la nivelul orașului Craiova. În interviurile acordate pentru Gazeta de Sud, fetele au spus la unison că un rol important l-au avut profesorii de la clasă, care i-au pregătit pe toți intens și cu multă răbdare, legându-se o relație apropiată ca aceea de rudenie. GdS vă va prezenta în edițiile viitoare și profilurile celorlalți elevi din județul Dolj care au promovat examenul cu media 10.

Andreea Purcărelu, Ana-Maria Popescu, Antonia Crivineanu, Luiza Petra și Carina Cumpănașu sunt cele cinci eleve ale Școlii Gimnaziale „Traian“ din Craiova care au reușit să promoveze evaluarea națională cu media 10. Fiecare a avut propria motivație și un program prin care reușește să dea randament. „Este un rezultat care se obține cu multă muncă, dar nu o muncă până la extenuare, ci câte puțin în fiecare zi. Prioritate au avut temele de la clasă și apoi lucram în plus, la română și matematică“, a spus Andreea Purcărelu. Adolescenta susține că nu a avut ca obiectiv media 10, ci o notă care să-i permită să fie admisă la liceul pe care și l-a dorit. „Mi-am dorit foarte mult să ajung la clasa de matematică-informatică bilingv engleză de la Colegiul «Frații Buzești» și știam că îmi trebuie o medie foarte mare. Profesorii au jucat un rol foarte important. Doamna Toma de limba română și profesorul Basarab de matematică au muncit foarte mult cu noi și rezultatul se vede acum. Cred că cel mai important a fost că am fost atentă la clasă penreu ca apoi să reușesc să continui pregătirea acasă“, a povestit Andreea. Un rol important l-a avut și familia. „Părinții m-au lăsat să-mi fac programul astfel încât să dau randament“, a precizat adolescenta. Cu familia împărțea și momentele de relaxare. „Îmi place foarte mult fotbalul. Am îndrăgit acest sport de la tatăl meu, care mi-a povestit că și el a jucat fotbal. Apoi am tot ascultat comentariile de la meciuri. Mă relaxează un meci de fotbal. Am și o echipă preferată, Barcelona“, a explicat Andreea.

„Nu mi-a venit să cred că am primit vestea“

Vestea rezultatelor a venit mai repede decât se aștepta Ana-Maria Popescu. „Tatăl meu mi-a dat vestea. Eram acasă și eram convinsă că nu se afișează până după prânz. Am primit un mesaj de la tatăl meu cu media și nu mi-a venit să cred. Mă gândeam că poate la română nota o să fie mai mică pentru că sunt cerințe la care interpretarea impune subiectivism din partea profesorului, dar a fost bine. Am fost foarte fericită când am aflat rezultatul“, a spus eleva. Ana-Maria spune că subiectele nu au fost ușoare. „Au fost subiecte de nivel mediu și au avut rolul de a face diferența între cei foarte bine pregătiți și ceilalți“, a mai spus adolescenta. Pentru Ana-Maria mobilizarea a început după rezultatele de la simularea națională. „La matematică 9,80 și 9,60 la limba română. Au fost note mari, dar m-au mobilizat și mai mult. Și a contat foarte mult sprijinul părinților, dar și al profesorilor de la clasă, care au lucrat cu noi foarte mult, mai ales în ultimele zile. Au stat cu noi foarte multe ore și ne-au explicat cu multă răbdare“, a spus eleva. Pentru ea a contat foarte mult și activitatea sportivă. „Sportul m-a ajutat să mă concentrez. Am practicat voleiul câteva luni. Este un sport care m-a ajutat să îmi controlez emoțiile și să-mi exprim spiritul de echipă. Voi relua activitatea sportivă și la liceu“, a mărturisit Ana- Maria Popescu. Cu media 10 la evaluarea națională, Ana-Maria Popescu va opta pentru Colegiul Național „Frații Buzești“ din Craiova, clasa de științele naturii. „Am ales acest profil pentru că biologia m-a atras întotdeauna, la fel chimia, fizica și matematica. Pe viitor poate voi urma medicina“, a mai spus eleva.

„Profesorii nu au pus presiune pe noi“

Antonia Crivineanu spune că pentru ea a contat în toată perioada gimnaziului concurența existentă la nivelul clasei, precum și modul în care i-au mobilizat cadrele didactice. „Am fost o clasă cu rezultate foarte bune, cu mulți elevi olimpici. Nu am fost printre elevii care participau mult la olimpiade, dar am vrut să fiu printre cei cu rezultate bune. Concurența a fost doar pentru a arăta cât putem să performăm fiecare și cât de sus putem să ajungem. Am avut profesori minunați, care ne spuneau «lucrați cât puteți, faceți ce credeți voi că este nevoie». Niciodată nu ne-au impus ceva“, a spus Antonia. Și pentru ea simularea națională a fost un prag important. „Față de simulări este o diferență mare. La matematică am luat 7,80 și la română 9.40. Nu mi-a venit să cred când am văzut nota de la mate, dar am reușit să mă mobilizez mai mult pentru examen. Am primit mult ajutor din partea cadrelor didactice și din partea părinților și a surorii mele, care și ea a luat 10 la examen. Mi-au spus mereu că nu voi avea probleme la examen pentru că am învățat constant“, a spus Antonia. Rezultatul de la evaluarea națională i-a adus nu numai bucurie, ci și mai multă încredere. Antonia va alege și ea Colegiul Național „Frații Buzești“, profilul matematică-informatică bilingv engleză. „Este profilul pentru care a optat sora mea și voi opta și eu deoarece îmi oferă mai multe oportunități pentru carieră“, a explicat eleva.

„Mi-am propus să mă concentrez mai mult la examen“

Pentru Luiza Petra, evaluarea națională a reprezentat examenul care are ca scop definitivarea ierarhiei elevilor. „A fost un mijloc de a-i diferenția pe elevi și un moment în care demonstrezi ceea ce știi și ceea ce poți face, este un pas spre viitor. Nu mă așteptam la o asemenea reușită, să promovez cu media 10. La română am avut mereu probleme, pentru că sunt neatentă și nu aveam răbdare să revăd ceea ce am scris. La teze mereu luam 9,80-9,90, niciodată 10, și nu pentru că nu știam, ci pentru că nu eram atentă. Pentru examen am spus că este momentul să demonstrez că pot să fac cea mai bună variantă a mea. Și am avut încredere în mine, dată și de părinții mei, care mi-au fost mereu aproape“, a spus eleva. A avut un program propriu de pregătire. „Lucram în în timpul săptămânii și mă relaxam în weekend, desenând sau citind. Un rol important l-a avut pregătirea de la clasă, mai ales cum s-au comportat profesorii. Am avut profesori foarte apropiați de noi, au fost ca niște rude. Explicau fiecăruia până înțelegea, chiar dacă acest lucru le lua toată ora. Sunt foarte calmi, nu erau deranjați chiar dacă nu reușeam să ne concentrăm. Știu cum să procedeze când vine vorba de pregătire“, a spus Luiza Petra. Aceasta a ales pentru admitere

Colegiul Național „Carol I“, profilul științele naturii.

„Simulările mi-au dat încredere“

Vestea că a promovat cu media 10 a luat-o prin surprindere și pe Carina Cumpănașu. „Mă uitam pe site și am văzut că s-au afișat rezultatele. Îmi căutam numele și nu mă găseam. Eram emoționată. Când am văzut rezultatul, nu îmi venea să cred. Mă așteptam la o notă mare, dar nu la nota maximă, pentru că mă gândeam că poate la română mai pierd câteva sutimi“, a spus Carina. A fost motivată mereu să obțină o notă mare pentru că își dorea să devină elevă a Colegiului Național „Frații Buzești“ din Craiova. „De mică mi-am dorit ca la liceu să studiez la Colegiul Național ”Frații Buzești”. Sunt foarte fericită că am reușit să-mi îndeplinesc acest vis. Și mama mea a fost la acest liceu, acolo sunt elevi foarte bine pregătiți, care reușesc să facă și performanță. Vreau să optez pentru clasa de științele naturii, pentru că îmi place biologia foarte mult. Probabil voi alege medicina, dar nu am luat încă o decizie“, a mai spus Carina Cumpănașu. Încrederea că poate reuși a venit și după rezultatele de la simulări. „Am prins încredere și după simulare, pentru că am luat 10 la matematică și 9,70 la română, și consider că m-a ajutat mult. După acest examen, am continuat să lucrez constant. Când terminam lecțiile, mă concentram pe disciplinele de examen. Părinții m-au susținut și ei prin discursuri motivaționale, mi-au spus “tu poți, tu știi, trebuie doar să realizezi acest lucru““, a mai spus Carina.