» Club 300 și Pelendava Shopping Center, principalele centre pentru timpul liber din cartierul 1 Mai

De câțiva ani buni, trei craioveni dau viață cartierului 1 Mai din Craiova. Marius Iordache și Ecaterina Datcu sunt manageri ai complexului comercial Pelendava. În plus, Marius și soția sa, Carmen, au deschis, cu opt ani în urmă, primul club de bowling din Craiova, destinat distracției și petrecerii timpului liber, Club 300.

„În urmă cu opt ani am deschis primul centru complex de petrecere a timpului liber din oraș, cu piste de bowling, cu biliard, jocuri precum darts, baschet, air hockey, la care se adaugă și Playstation și Xbox. Avem foarte multe opțiuni pentru distracția individuală sau jocuri de grup, restaurant, pub, loc de joacă în exterior pentru copii, cu trambuline“, ne povesteşte Marius Iordache. „Pe lângă partea de jocuri, avem un restaurant excelent, opt oameni au grijă ca bucătăria noastră să se ridice la cele mai exigente standarde, atât în ceea ce privește preparatele internaționale, cât și cele tradiționale, iar pizza Club 300 la cuptor pe lemne este deja recunoscută în Craiova“, a mai precizat Marius.

Pentru a menține pros­pețimea locului în tot acest timp, administratorii au grijă să ofere mereu promoții și să organizeze diverse evenimente. Clubul a găzduit, de-a lungul timpului, concerte. În această perioadă, în restaurant, joia, vinerea și sâmbăta este program de muzică populară live, iar complexul se dovedește perfect pentru petrecerile pentru copii, pentru majorate, team building-uri și chiar evenimente corporate. „Luna aceasta, spre exemplu, avem deja patru serbări care se vor ține la noi. Avem tot necesarul pentru conferințe sau team building-uri, stație, videoproiector. În plus, zona de distracție este perfectă pentru o ieșire în grup a echipei dintr-o companie“, mai spun cei doi manageri. În ceea ce privește reducerile, aceștia au venit cu o idee inovativă: oferă un procent discount pentru fiecare individ dintr-un grup, astfel că un grup de 10 persoane are discount de 10%, iar un grup mare, de 40-50 de persoane, are reducere de 40-50%.



Pe lângă Club 300, Marius Iordache se ocupă, alături de asociata sa, Ecaterina Datcu, și de complexul Pelendava, care este renovat acum: „Ușor, ușor, am reușit să renovăm toată clădirea. Anul acesta, am încheiat modernizarea Pelendava Shopping Center, demolând și a doua jumătate din vechile standuri și construind altele mari și moderne. Prima parte fusese făcută anii trecuți. De la anul, când se va deschide aici și Kaufland, oamenii din 1 Mai vor avea absolut tot ce este nevoie aici. Vom fi, cu siguranță, principalul centru de shopping din zonă. În complexul Pelendava avem magazine alimentare, de haine, cosmetice, avem inclusiv frizerie, farmacie, croitorie. Am mai mărit și zona de parcare, avem cam 200 de locuri în prezent, iar toată aria, atât Pelendava, cât și Club 300, se bucură de pază permanentă, pentru ca oamenii să se simtă în siguranță“, a detaliat Marius Iordache.

Managerii centrelor spun că au planuri și pentru 2017, însă doresc să păstreze surpriza pentru anul viitor. „Tot ce putem spune este că e un proiect legat de sezonul cald“.