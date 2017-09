» Statul da semne ca incepe sa se intareasca: ANAF scoate la vanzare hotelurile lui Vantu din Delta

In urma cu opt ani, intr-o dezbatere gazduita de RealitateaTV, mogulul Sorin Ovidiu Vantu, pe-atunci liber, puternic si bogat, ii arunca jurnalistului Catalin Tolontan istorica replica “Intariti-va statul, domnilor!”. Opt ani mai tarziu, Vantu este in puscarie. A adunat patru condamnari definitive, o a cincea in prima instanta si i se imputa prejudicii de aproximativ 115 milioane de euro. Si-a pierdut libertatea si puterea, nu insa si banii: pana in prezent, statul roman nu a recuperat niciun leu din ceea ce judecatorii au decis, prin hotarari definitive, ca Vantu a obtinut ilegal, potrivi Hotnews, care citeaza o investigatie realizata de Centrul de Investigații Media

Fiscul a anuntat, la 1 septembrie 2017, primul pas concret in recuperarea prejudiciilor imputate lui Vantu: hotelurile sale din Delta Dunarii au fost evaluate si sunt scoase la licitatie pentru suma totala de aproximativ 2,6 milioane de euro. Cele doua proprietati, hotelul Lebada din Crisan si hotelul Sulina din aceeasi localitate, au fost evaluate de ANAF la 1.637.040 de euro si, respectiv, la 955.183 de euro. In plus, statul spera sa obtina alti 67.000 de euro din vanzarea unei alte proprietati apartinand lui SOV, o casa in Mihailesti (Giurgiu).

Fiscul incearca astfel sa acopere parte din prejudiciul din dosarul FNI, in care Vantu a primit opt ani de inchisoare pentru spalare de bani. Prin decizia judecatorilor, el trebuie sa returneze aproape 13 milioane de dolari, obiect al confiscarii speciale dispuse de instanta. Grosul banilor obtinuti ilegal de Vantu, conform deciziilor definitive ale judecatorilor, il reprezinta insa cei 83 de milioane de euro prejudiciu din dosarul pentru delapidarea PSV Company (fostul Petromservice).