Circa 30 de romani au protestat si in Perth, in Australia, impotriva coruptiei din Romania, sub deviza “Ne pasa chiar daca nu suntem acasa”. Potrivit HotNews.ro, pe pancartele afisate de protestatari se mai putea citi “Departe, dar aproape” sau “Stim, nu e corect, lumea protesteaza in frig si noi la tricou”.