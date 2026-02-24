Mai mulți militari ruși au declarat, într-o investigație realizată de BBC, că pe frontul din Ucraina ar avea loc execuții ordonate împotriva propriilor soldați.

Ilya, care a vorbit cu BBC dintr-o locație nedivulgată, spune că a urmărit cum patru camarazi au fost împușcați la distanță de un comandant

Potrivit mărturiilor, militarii care încearcă să se retragă sau refuză să participe la atacuri ar fi amenințați direct cu moartea. Un soldat citat în reportaj afirmă că ordinul transmis era clar: „Oricine fuge este împușcat.”

Unități de blocare și presiune extremă

Investigația susține că unele unități ar funcționa ca forțe de „blocare”, amplasate în spatele liniilor de luptă pentru a împiedica retragerea trupelor. Aceste practici amintesc de tactici militare dure folosite în conflicte istorice, menite să mențină disciplina prin frică.

Experții militari spun că astfel de metode apar, de regulă, atunci când moralul trupelor scade și pierderile cresc.

Pierderi mari și moral în scădere

Războiul declanșat de Rusia a pus o presiune uriașă asupra soldaților mobilizați, mulți dintre ei fără experiență militară solidă. Relatările vorbesc despre lipsă de echipamente, rotații rare și ordine considerate sinucigașe de către militari.

Dima spune că a văzut un coleg soldat executat la ordinul direct al comandantului său

Autoritățile ruse nu au confirmat oficial acuzațiile, iar informațiile provenite din zona frontului sunt dificil de verificat independent.

Un război tot mai dur

Analiștii consideră că apariția unor astfel de mărturii indică tensiuni serioase în interiorul armatei și ar putea reflecta dificultățile întâmpinate pe câmpul de luptă. În același timp, astfel de acuzații rămân parte a războiului informațional intens care însoțește conflictul.

