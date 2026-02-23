(VIDEO) Zelenski avertizează: „Putin a început deja Al Treilea Război Mondial” – Mesajul care a atras atenția întregii lumi

Declarațiile recente ale președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat BBC, readuc în prim-plan temerile globale legate de extinderea conflictului dintre Ucraina și Rusia

În cadrul întâlnirii desfășurate la sediul guvernului din Kiev, președintele ucrainean a transmis un mesaj clar: Ucraina nu se consideră învinsă și nu este dispusă să renunțe la teritorii pentru a obține o pace temporară.

Zelenski susține că liderul rus Vladimir Putin ar fi declanșat deja un conflict cu implicații globale. „Cred că Putin a început deja Al Treilea Război Mondial. Întrebarea este cât teritoriu va putea cuceri și cum poate fi oprit”, a declarat acesta.

De ce refuză Ucraina cedarea teritoriilor

Una dintre principalele cereri ale Rusiei rămâne cedarea unor zone din estul și sudul Ucrainei, inclusiv regiuni strategice din Donețk, Herson și Zaporijia.

Pentru liderul ucrainean, însă, problema nu este doar geografică, potrivit BBC.

El consideră că abandonarea acestor teritorii ar însemna:

slăbirea poziției strategice a Ucrainei,

abandonarea a sute de mii de cetățeni,

divizarea societății ucrainene.

Zelenski avertizează că o concesie ar putea oferi Rusiei doar o pauză temporară pentru reorganizare militară.

Presiuni internaționale și negocieri dificile

În paralel, lideri occidentali și analiști politici discută intens despre posibilitatea unui armistițiu.

Fostul președinte american Donald Trump a declarat că Ucraina ar trebui să intre rapid în negocieri, iar unele voci diplomatice susțin că concesiile teritoriale ar putea fi cheia unei păci rapide.

Totuși, Zelenski respinge ideea că Ucraina ar trebui să accepte pierderi teritoriale pentru a opri conflictul. „Vom pierde? Bineînțeles că nu. Luptăm pentru independența Ucrainei”, a afirmat acesta.

Un lider sub presiune permanentă

Interviul a avut loc într-o zonă guvernamentală puternic securizată din Kiev, reflectând realitatea unei țări aflate în război.

Deși a devenit cunoscut inițial ca actor și artist, Zelenski conduce astăzi o națiune aflată într-unul dintre cele mai tensionate momente geopolitice din ultimele decenii.

Ce urmează pentru Europa și lume

Declarațiile liderului ucrainean ridică întrebări importante:

✔️ Va continua conflictul pe termen lung?

✔️ Este posibil un armistițiu fără concesii teritoriale?

✔️ Poate războiul să se extindă dincolo de granițele Ucrainei?

Răspunsurile rămân incerte, însă un lucru este clar: situația din Ucraina continuă să influențeze securitatea globală.

