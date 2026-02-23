Scapă Craiova de cârpelile de pe străzi și trotuare?



Primăria Craiova pregătește modificarea Regulamentului de spart străzi, trotuare și zone verzi. Inițiativa vine ca urmare a creșterii semnificative a lucrărilor executate de operatorii de utilități, dar și ca răspuns la numeroasele sesizări ale locuitorilor privind degradarea spațiilor publice și lipsa unui cadru clar de responsabilizare. Cu alte cuvinte, se încearcă reducerea cârpelilor de pe străzile și trotuarele orașului.



Noile modificări urmăresc să clarifice procedurile, să eficientizeze soluțiile tehnice și să întărească sancțiunile pentru lucrările care afectează traficul rutier sau calitatea spațiilor verzi din oraș. De la adoptare și până în prezent, Regulamentul a mai suferit modificări, dar rezultatele nu prea s-au văzut.

De ce este necesară modificarea regulamentului?

Craiova se confruntă cu numeroase intervenții asupra infrastructurii, carosabil, trotuare, grădini și parcuri publice. Rețele de utilități — apă, canalizare, gaz, electricitate, telecomunicații — deseori necesită lucrări de intervenție ce impun spargerea carosabilului sau a trotuarelor. Cârpelile lăsate în urmă, atrag nemulțumirea craiovenilor.



Reguli vechi, reguli noi



Drept urmare, primăria crede că actualul Regulament, adoptat în urmă cu mai mulți ani, nu mai corespunde dinamicii lucrărilor din teren și necesită actualizare pentru a permite o mai bună coordonare între serviciile publice, operatorii de utilități și cetățeni.

Administrația locală vrea proceduri clare de autorizare — obligativitatea obținerii unui aviz detaliat înainte de începerea lucrărilor de spargere, inclusiv planificarea circulației alternative și a relocării temporare a trecerilor pentru pietoni.

Operatorii vor trebui să respecte un set actualizat de reguli tehnice pentru refacerea carosabilului, trotuarelor și a spațiilor verzi, supuse verificării de autoritățile locale.

Se vor stabili termene maxime pentru finalizarea lucrărilor, raportate la complexitatea intervenției, precum și penalizări pentru depășiri nejustificate.

O groapă



Ce se modifică

În total, 15 articole din curprinsul Regulamentului vor fi modificate.

De exemplu, la articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins: „(3) Nu este necesara proba Proctor pentru amplasare de stâlpi metalici la care se toarnă fundația din beton de ciment. (se vor depune certificatele de calitate si conformitate ale betonului de ciment”.



Prin această completare, autoritățile locale propun simplificarea procedurii tehnice în cazul lucrărilor care presupun montarea de stâlpi metalici (de exemplu, pentru iluminat public, semnalizare rutieră sau rețele edilitare), atunci când fundația este realizată din beton de ciment.

Proba Proctor, utilizată în mod obișnuit pentru verificarea gradului de compactare a umpluturilor de pământ, nu va mai fi obligatorie în aceste situații specifice, având în vedere că stabilitatea este asigurată prin fundația din beton.

Modificări va suferi și articolul 20, la care se mai adaugă și alte prevederi. Un aviz de la Poliția Rutieră. În practică, fără acest aviz de la Poliția Rutieră, lucrările care presupun restricții de trafic, devieri sau ocuparea temporară a domeniului public nu pot fi autorizate.



Termen strict pentru refacerea suprafeței rutiere



Totodat, operatorul de utilități va fi obligat să întocmească un proces-verbal imediat după ce zona intervenției este readusă la nivelul carosabilului existent, chiar dacă stratul final de asfalt sau beton rutier nu este încă turnat. În maximum 24 de ore de la întocmirea procesului-verbal, documentele trebuie transmise către societatea desemnată să refacă domeniul public, împreună cu comanda de execuție pentru stratul final de beton asfaltic sau beton rutier.

Refacerea carosabilului



Conform noilor modificări, lucrările de racord și branșament (apă, canalizare, gaz, electricitate, telecomunicații) pe străzi cu două benzi nu vor mai permite o refacere punctuală, strict pe zona săpăturii. Operatorii vor fi obligați să refacă suprafața pe o lățime de 1,50 metri de fiecare parte a intervenției. Dacă strada este cu patru benzi de circulație, refacerea se face pe o lătime de 3,0 m de o parte și de alta a zonei de intervenție

În plus, pentru a preveni infiltrațiile de apă și degradarea prematură a asfaltului, va fi obligatorie etanșarea rosturilor dintre asfaltul vechi și cel nou turnat. Așa se previne apariția fisurilor și tasărilor în jurul zonelor intervenite. Prin această schimbare, administrația urmărește să elimine situațiile în care carosabilul rămâne „peticit”, cu diferențe de nivel sau îmbinări neetanșate care duc la deteriorări rapide.

Refacere în totalitate a benzii afectate



Atunci când se montează o rețea subterană pe o stradă ieșită din garanție, nu se va mai interveni punctual doar pe zona săpăturii, ci pe întreaga lungime și lățime a benzii de circulație sau a trotuarului afectat.

Dacă branșamentele sunt amplasate la mai puțin de 15 metri unul de altul, refacerea va fi totală, pe întreaga suprafață a carosabilului și a trotuarului, pentru a evita un „mozaic” de intervenții succesive care duc la degradări rapide.

În situația în care branșamentele sunt la peste 15 metri distanță, se va aplica o soluție intermediară, adică frezarea pe o bandă de 1,5 metri în jurul zonei afectate și colmatarea rosturilor, pentru asigurarea etanșeității și durabilității stratului rutier.

Obligație clară privind recepția lucrărilor

Proiectul de modificare a Regulamentului pentru traversarea prin spargere a străzilor din Craiova aduce clarificări importante și în ceea ce privește abaterile și responsabilitățile beneficiarilor și executanților de lucrări. Nu doar beneficiarii direcți, ci și societățile comerciale specializate în lucrări de drumuri, agreate de autoritatea locală, pot fi sancționate în cazul depășirii termenelor stabilite prin autorizație.

Se introduce un termen ferm de 15 zile pentru solicitarea recepției la terminarea lucrărilor.

Această obligație vizează atât executanții lucrărilor tehnico-edilitare, cât și titularii sau administratorii de rețele.

Proiectul se află pe masa de lucru a consilierilor locali și va fi prezentat în ședinnța C.L. de joi, 26.02.2026.