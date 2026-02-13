6.2 C
Craiova
vineri, 13 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăRazboi UcrainaTrump îi cere lui Zelenski „să se miște” pentru a ajunge la un acord de pace cu Rusia

Trump îi cere lui Zelenski „să se miște” pentru a ajunge la un acord de pace cu Rusia

De Magda Dragu
Trump îi cere lui Zelenski „să se miște” pentru a ajunge la un acord de pace cu Rusia
Trump îi cere lui Zelenski „să se miște” pentru a ajunge la un acord de pace cu Rusia

Înaintea unei noi runde de negocieri prevăzută săptămâna viitoare la Geneva, preşedintele american Donald Trump îi cere vineri omologului său ucrainean Volodimir Zelenski ”să se mişte” şi să ajungă la un acord cu Rusia, relatează AFP.

”Zelenski va trebui să se mişte. Rusia vrea să încheie un acord, iar Zelenski va trebui să acţioneze”, declară presei, la Casa Albă, preşedintele american.

”Altfel, el va rata o ocazie foarte bună”, a adăugat el.

Următoarea rundă de negocieri între Rusia, Ucraina şi Statele Unite în căutarea unei soluţii diplomatice a Războiului din Ucraina urjmează să aibă loc marţi şi miercuri, la Geneva,  au anunţat vineri Kremlinul şi Kievul

Citeşte şi: Nicușor Dan, reacție după intrarea României în recensiune tehnică: „Avem motive de optimism” 

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA