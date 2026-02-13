Trump îi cere lui Zelenski „să se miște” pentru a ajunge la un acord de pace cu Rusia

Înaintea unei noi runde de negocieri prevăzută săptămâna viitoare la Geneva, preşedintele american Donald Trump îi cere vineri omologului său ucrainean Volodimir Zelenski ”să se mişte” şi să ajungă la un acord cu Rusia, relatează AFP.

”Zelenski va trebui să se mişte. Rusia vrea să încheie un acord, iar Zelenski va trebui să acţioneze”, declară presei, la Casa Albă, preşedintele american.

”Altfel, el va rata o ocazie foarte bună”, a adăugat el.

.@POTUS: "Zelensky's gonna have to get moving. Russia wants to make a deal, and Zelensky's gonna have to get moving — otherwise he's going to miss a great opportunity. He has to move." pic.twitter.com/pdcPYhzXpY — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 13, 2026

Următoarea rundă de negocieri între Rusia, Ucraina şi Statele Unite în căutarea unei soluţii diplomatice a Războiului din Ucraina urjmează să aibă loc marţi şi miercuri, la Geneva, au anunţat vineri Kremlinul şi Kievul

