Ucraina și Rusia au convenit asupra unui schimb de 314 prizonieri, în urma negocierilor de pace mediate de SUA

Ucraina și Rusia au ajuns la un acord privind un schimb de 314 prizonieri, în cadrul negocierilor de pace desfășurate la Abu Dhabi, pe 5 februarie, cu participarea delegațiilor celor două state și a Statelor Unite. Anunțul a fost făcut de Steve Witkoff, trimisul special al SUA, care a subliniat caracterul „detaliat și productiv” al discuțiilor.

Acordul reprezintă primul schimb de prizonieri între Kiev și Moscova din ultimele aproape cinci luni, după ce procesul fusese suspendat unilateral de Rusia, potrivit declarațiilor președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

„Acest rezultat a fost obținut în urma unor negocieri de pace complexe și constructive”, a declarat Steve Witkoff, apreciind că înțelegerea demonstrează potențialul diplomației susținute chiar și în contextul unui conflict de durată.

Detalii încă neclare despre structura schimbului

Deși cifra totală anunțată este de 314 prizonieri, trimisul SUA nu a precizat dacă este vorba despre 157 de persoane eliberate de fiecare parte sau despre 314 prizonieri din fiecare tabără, ceea ce ar dubla numărul total al celor implicați în schimb. Totodată, nu este clar dacă acordul include civili sau dacă schimbul vizează exclusiv prizonieri de război (POW).

Ultimul schimb de prizonieri între Ucraina și Rusia a avut loc la 2 octombrie 2025, când Kievul a reușit să aducă acasă 185 de militari ucraineni și 20 de civili aflați în captivitate rusă.

Suspendarea ulterioară a procesului a fost intens criticată de autoritățile ucrainene și de partenerii occidentali, fiind considerată un obstacol major în calea oricărui progres umanitar.

Semnal diplomatic într-un conflict înghețat

Oficialii americani consideră că acest acord, chiar dacă limitat ca amploare, reprezintă un semnal important de reluare a dialogului între părțile aflate în conflict.

Steve Witkoff: Primul acord major dintre Kiev și Moscova după aproape cinci luni de blocaj diplomatic

„Deși mai sunt încă multe de făcut, pași ca acesta demonstrează că angajamentul diplomatic susținut produce rezultate tangibile și contribuie la eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina”, a mai declarat Witkoff.

Potrivit acestuia, discuțiile vor continua, iar părțile implicate anticipează progrese suplimentare în următoarele săptămâni, inclusiv pe teme sensibile legate de securitate, coridoare umanitare și măsuri de detensionare.

Un pas mic, dar cu impact major

Pentru familiile celor capturați, acordul reprezintă o speranță concretă, iar pentru comunitatea internațională – o dovadă că canalele diplomatice nu sunt complet blocate, în ciuda escaladărilor militare și a retoricii dure de ambele părți.

Schimbul de prizonieri rămâne unul dintre puținele domenii în care Ucraina și Rusia au reușit, în mod constant, să ajungă la înțelegeri punctuale de la începutul războiului.

