Kremlinul cere ca trupele ucrainene să „părăsească” Donbasul pentru a avea un acord de pace durabil 

Kremlinul a cerut vineri ca trupele ucrainene să se retragă din estul Ucrainei, considerând că aceasta este o condiţie necesară pentru găsirea unei soluţii la conflict. Declaraţia a fost făcută înaintea unei reuniuni tripartite între Moscova, Kiev şi Washington, care are loc la Abu Dhabi, o premieră în această formulă, relatează AFP.

„Forţele armate ucrainene trebuie să părăsească Donbas, trebuie să se retragă. Este o condiţie foarte importantă”, a declarat presei purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.

„Fără soluţionarea problemei teritoriale (…) este inutil să sperăm la încheierea unui acord pe termen lung”, a adăugat el.

Kremlinul consideră că nu este oportun să dezvăluie conţinutul „formulei Anchorage” – locul din Alaska unde s-au întâlnit faţă în faţă, în august anul trecut, preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin, în încercarea de a pune capăt războiului. „Desigur, nu dorim să intrăm în detalii publice cu privire la prevederile care sunt discutate. Prin urmare, nu vă pot şi nu vă voi spune ce formulă se înţelege prin „formula Anchorage”. Considerăm că nu este oportun”, a declarat, vineri, jurnaliştilor Dmitri Peskov, citat de agenţia de stat TASS.

Rusia este reprezentată la negocierile trilaterale de la Abu Dhabi exclusiv de militari

Peskov a precizat că Rusia este reprezentată la negocierile trilaterale de la Abu Dhabi exclusiv de militari. „Sunt militari, sunt reprezentanţi ai Ministerului Apărării. Nu vom dezvălui încă numele lor. Sunt toţi militari. Este un grup de lucru pe probleme de securitate, vor fi primele negocieri”, a spus Peskov.

Ora exactă a întâlnirii grupului trilateral la Abu Dhabi va fi stabilită „pe măsură ce sosesc” delegaţiile, dar negocierile vor avea loc astăzi (vineri) şi, dacă va fi necesar, şi mâine (sâmbătă), a comunicat Peskov.

De asemenea, o întâlnire între trimisul lui Putin, Kirill Dmitriev, şi trimisul special al preşedintelui SUA, Steve Witkoff, în calitate de conducători ai grupului de lucru bilateral ruso-american pe probleme economice, va avea loc la Abu Dhabi pe 23 sau 24 ianuarie, a mai spus Peksov.

Moscova estimează că are aproape 5 miliarde de dolari din activele ruseşti care rămân în prezent îngheţate în SUA

Moscova estimează că are aproape 5 miliarde de dolari din activele ruseşti care rămân în prezent îngheţate în SUA. „Nu voi menţiona suma exactă. Voi spune doar că este puţin mai puţin de 5 miliarde de dolari”, a spus Peskov, în condiţiile în care Moscova a propus ca activele ruseşti îngheţate în SUA să poată fi cheltuite pentru reconstrucţia teritoriilor afectate de război, inclusiv în Donbas.

„În acest context, pot spune un singur lucru: teritoriile din Donbass au suferit într-adevăr daune semnificative în timpul conflictului armat”, a subliniat Peskov.

