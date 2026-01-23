Antonio Costa: UE şi Statele Unite rămân legaţi de valori comune

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că Uniunea Europeană şi Statele Unite rămân parteneri strategici şi aliaţi, legaţi de valori comune şi interese de securitate. Anunţul a fost făcut după reuniunea informală a liderilor UE, desfăşurată joi seara la Bruxelles.

Preşedintele Consiliului European a subliniat sprijinul deplin al Uniunii pentru Regatul Danemarcei şi Groenlanda, afirmând clar că doar Danemarca şi Groenlanda pot decide asupra chestiunilor care le privesc, în deplin respect faţă de dreptul internaţional, suveranitatea naţională şi integritatea teritorială, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul Consiliului European, preluat de Agerpres.

Europa şi Statele Unite au un interes comun în ceea ce priveşte securitatea regiunii arctice, în special prin intermediul NATO. Uniunea Europeană va juca, de asemenea, un rol mai important în această regiune, a spus Costa. El a calificat drept un semnal pozitiv anunţul Statelor Unite privind renunţarea la noi tarife vamale asupra produselor europene, de natură să contribuie la stabilizarea relaţiilor comerciale transatlantice.

În acelaşi timp, Uniunea Europeană va continua să-şi apere interesele împotriva oricărei forme de constrângere, dispune de puterea şi instrumentele necesare pentru a face acest lucru şi va recurge la ele dacă şi când va fi necesar.

Îndoieli cu privire la o serie de elemente din statutul Consiliului pentru Pace, iniţiat de preşedintele SUA

Preşedintele Consiliului European a exprimat serioase îndoieli cu privire la o serie de elemente din statutul Consiliului pentru Pace, iniţiat de preşedintele SUA, Donald Trump, referitoare la domeniul său de aplicare, guvernanţa sa şi compatibilitatea sa cu Carta ONU. În schimb, şi-a declarat disponibilitatea de a colabora cu SUA în vederea punerii în aplicare a Planului de pace cuprinzător pentru Gaza, cu un Consiliu de pace care să îşi îndeplinească misiunea de administraţie de tranziţie, în conformitate cu Rezoluţia 2803 a Consiliului de Securitate al ONU.

Ursula von der Leyen: „UE a acţionat unitar şi eficient în faţa tensiunilor recente din jurul Groenlandei şi Ucrainei“

La rândul său, preşedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a declarat, după reuniune, că UE a acţionat unitar şi eficient în faţa tensiunilor recente din jurul Groenlandei şi Ucrainei, bazându-se pe patru principii: fermitate, dialog, pregătire şi unitate.

„În ceea ce priveşte Groenlanda, suntem în mod evident într-o poziţie mai bună decât acum 24 de ore. În această seară, am tras învăţămintele din strategia noastră colectivă. Ce am făcut? În primul rând, am manifestat o solidaritate fără echivoc faţă de Groenlanda şi Regatul Danemarcei. În al doilea rând, am susţinut ferm cele şase state membre care erau ameninţate cu aplicarea de tarife.

În al treilea rând, am colaborat foarte activ cu SUA la diferite niveluri. Am făcut acest lucru într-un mod ferm, dar fără a escalada situaţia.

În al patrulea rând, am fost bine pregătiţi cu contramăsuri comerciale şi instrumente netarifare în cazul în care s-ar fi aplicat tarife. În viitor, ar trebui să menţinem aceeaşi abordare”, a declarat Ursula von der Leyen, citată într-un comunicat de presă publicat joi pe site-ul Comisiei Europene.

