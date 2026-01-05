Trump spune că Ucraina nu a țintit cu drone una dintre reședințele lui Putin, așa cum susține Kremlinul

Vladimir Putin este contrazis de Donald Trump. Preşedintele SUA a indicat duminică seară că nu crede afirmaţiile Moscovei conform cărora Ucraina a atacat cu drone o reşedinţă a preşedintelui rus Vladimir Putin în nord-vestul Rusiei, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Nu cred că acel atac a avut loc”, a declarat Trump la bordul aeronavei Air Force One, menţionând că „nimeni nu ştie în acest moment” dacă acuzaţiile ruseşti, pe care Kievul le respinge, sunt adevărate.

President Trump on the alleged Ukrainian strike on Putin's residence:



I don't believe that strike happened. There is something that happened fairly nearby, but had nothing to do with this house.



[Q]: Why did you believe Putin in that moment [during their telephone conversation]… pic.twitter.com/BrwlfUM0bB — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 5, 2026

Serghei Lavrov a afirmat că Ucraina a încercat să atace reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat la începutul săptămânii trecute că Ucraina a încercat să atace reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod şi că, prin urmare, poziţia de negociere a Moscovei se va schimba. Lavrov a declarat că, în noaptea de 28 spre 29 decembrie, Ucraina a atacat reşedinţa oficială a preşedintelui rus din regiunea Novgorod cu 91 de drone cu rază lungă de acţiune, care au fost toate distruse de apărarea aeriană rusă.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a respins luni acuzaţiile Rusiei, calificându-le drept „o nouă serie de minciuni”. El a declarat presei că Rusia încearcă, prin astfel de declaraţii, să submineze progresele înregistrate în negocierile de pace dintre Ucraina şi SUA şi că Moscova pregăteşte terenul pentru un atac asupra clădirilor guvernamentale ucrainene din Kiev.

Citește şi: Infotrafic: Se circulă în condiţii de iarnă în mai multe judeţe