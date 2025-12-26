Umbra Rusiei asupra Europei: riscul unui război nu mai este un scenariu teoretic

Europa se confruntă cu o realitate pe care timp de decenii a evitat să o privească în față: riscul unui război major a revenit. Experți în securitate și apărare avertizează că Rusia se pregătește pentru posibilitatea unui război direct cu Europa, iar statele occidentale nu sunt suficient de pregătite pentru a face față unei astfel de amenințări.

Verdict sumbru al experților în apărare

La o conferință organizată recent la Londra de think tank-ul Royal United Services Institute (RUSI), experți militari, oficiali guvernamentali și reprezentanți NATO au ajuns la o concluzie alarmantă: Regatul Unit și aliații săi europeni nu sunt pregătiți pentru un conflict major. Evaluările serviciilor de informații indică faptul că Rusia își menține deschisă opțiunea unui război cu Europa în următorii ani.

Potrivit specialiștilor, singura modalitate reală de descurajare este ca Europa să demonstreze că ar putea câștiga un astfel de conflict.

Războiul hibrid, deja în desfășurare

Există un consens tot mai larg că Rusia poartă deja un război hibrid împotriva Occidentului, potrivit CNN. Acesta include atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, acte de sabotaj asupra infrastructurii critice, bruiaj GPS și incursiuni în spațiul aerian NATO.

Profesorul Sam Greene de la King’s College London avertizează că aceste acțiuni au început să schimbe percepția publicului european, chiar dacă mulți lideri politici evită să folosească termenul de „război”.

Țările baltice, în prima linie a temerilor

Statele baltice consideră că un atac rusesc ar putea avea loc în doar câțiva ani. Analizele realizate de cercetători occidentali indică anii 2027–2028 ca fiind cei mai des menționați în predicțiile privind un posibil conflict cu NATO.

Președintele rus Vladimir Putin vorbește în timpul unei reuniuni a Consiliului Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO) la Palatul Senatului din Kremlin, Moscova, pe 8 decembrie

Deși Alianța Nord-Atlantică a elaborat planuri de contingență pentru apărarea regiunii, experții avertizează că aceste planuri nu sunt susținute de resursele necesare pentru a fi implementate eficient.

Europa, nepregătită psihologic și logistic

Fostul comandant militar britanic Richard Barrons a subliniat că Europa trebuie să-și regândească nu doar capacitățile militare, ci și infrastructura civilă, sistemele de sănătate, industria și economia, pentru a putea face față unei tranziții rapide către o situație de război.

Soldații Bateriei 88 Tunuri a Armatei Britanice pregătesc un tun de artilerie în timpul exercițiului militar Allied Spirit 25 din Germania

În ritmul actual, avertizează el, Regatul Unit ar avea nevoie de aproximativ 10 ani pentru a fi pregătit, deși experții estimează că un conflict ar putea izbucni în doar trei până la cinci ani.

Sfârșitul „dividendului păcii”

După 1945, Europa a beneficiat de cea mai lungă perioadă de pace din istoria sa modernă. Această stabilitate a permis guvernelor să prioritizeze cheltuielile sociale în detrimentul apărării, bazându-se în mare măsură pe protecția oferită de Statele Unite.

Invazia Rusiei în Ucraina și schimbarea de atitudine a Washingtonului au pus capăt acestui echilibru. Ca urmare, aproape toate statele NATO din Europa și-au majorat bugetele militare, iar obiectivul de cheltuieli pentru apărare a fost crescut la 5% din PIB până în 2035.

Cetățenii, chemați să joace un rol activ

Tot mai multe țări europene își pregătesc populația pentru eventuale crize majore. Suedia și Finlanda au distribuit ghiduri de supraviețuire în caz de război, iar state precum Lituania, Letonia și Suedia au reintrodus serviciul militar obligatoriu. Alte țări, inclusiv România, Germania și Polonia, au lansat programe de pregătire militară voluntară.

Experții subliniază că încrederea cetățenilor în instituții este esențială pentru acceptarea sacrificiilor necesare apărării colective.

O schimbare de mentalitate, nu doar de buget

Specialiștii avertizează că Europa nu mai poate trata securitatea ca pe o problemă abstractă. Apărarea nu înseamnă doar arme și trupe, ci și reziliență societală, informare corectă și asumarea faptului că pacea nu mai este garantată.

Președintele SUA, Donald Trump, în timpul unei conferințe de presă la summitul NATO de la Haga, Olanda, pe 25 iunie. Dintre cei 32 de membri NATO, 31 urmează să atingă obiectivul de a cheltui 2% din PIB pentru apărare în acest an – față de doar șase în 2021

După decenii de confort strategic, Europa este forțată să se adapteze unei lumi în care riscul războiului a redevenit real.

