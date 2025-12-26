Sydney Sweeney: „Vreau să fac filme care să aibă impact și, sperăm, să salveze vieți”

Actrița americană Sydney Sweeney spune că își dorește să joace în filme care să aibă un impact real asupra publicului și care, ideal, „să salveze viețile oamenilor”. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru BBC, în contextul lansării celui mai recent proiect al său, thrillerul psihologic The Housemaid.

În vârstă de 28 de ani, Sweeney a apărut anul acesta și în filmul biografic despre box Christy, ambele producții abordând teme sensibile precum violența domestică. Actrița descrie subiectul drept unul „prevalent” și afirmă că tratează cu „multă grijă” astfel de roluri.

„Este important să poți avea un film comercial care să vorbească despre un subiect foarte dificil”, spune ea.

Un bestseller transformat în film

The Housemaid este adaptarea romanului omonim publicat în 2022 de Freida McFadden, un bestseller internațional extrem de popular, mai ales în comunitatea de cititori de pe TikTok. Sweeney interpretează rolul lui Millie Calloway și spune că a fost „o mare fană a cărții”.

„Îmi plac poveștile complexe, nebune și întortocheate. Acesta este un proiect de vis”, a adăugat actrița.

Sweeney și Amanda Seyfried au fost distribuite în The Housemaid datorită asemănărilor lor fizice

Din distribuție mai fac parte Amanda Seyfried și Brandon Sklenar, care îi interpretează pe Nina și Andrew Winchester. Seyfried afirmă că, dincolo de asemănările fizice dintre ea și Sweeney, există și o conexiune profesională puternică.

„Avem idealuri similare despre muncă și viață, iar asta face colaborarea foarte plăcută”, a spus Seyfried, potrivit BBC.

Violența domestică, tratată cu sensibilitate

Personajul Ninei, interpretat de Amanda Seyfried, se confruntă cu probleme complexe de sănătate mintală, iar actrița spune că realismul este esențial: „Trebuie să reflecte viața reală, chiar dacă este uneori greu de privit”.

Amanda Seyfried o interpretează pe Nina Winchester, o gospodină care pare să aibă probleme complexe de sănătate mintală

Regizorul Paul Feig recunoaște că a fost atent în abordarea subiectului: „M-am asigurat că nu există abuz fizic explicit, ci mai degrabă abuz psihologic”.

Filmul a fost comparat cu thrillerele domestice din anii ’90, precum Atracție fatală sau Instinct fundamental, însă cu o abordare modernă, axată pe abuzul mental și emoțional.

Recepție pozitivă și succes la box office

The Housemaid a primit recenzii în mare parte favorabile, inclusiv patru stele din partea The Guardian, care a descris filmul drept „o delicatesă de sărbători, livrată cu un entuziasm extraordinar”.

Succesul este binevenit pentru Sweeney, după un an marcat de controverse și eșecuri comerciale. Filmul a debutat în America de Nord cu încasări de 19 milioane de dolari în primul weekend.

Romanul original s-a vândut în peste 1,6 milioane de exemplare la nivel global și are deja două continuări, ceea ce deschide calea pentru noi adaptări cinematografice.

Paul Feig consideră că bestsellerurile vor rămâne o sursă importantă pentru Hollywood, dar avertizează: „Nu toate cărțile populare funcționează ca filme”. Totuși, el promite că adaptarea include elemente noi, inclusiv „un final suplimentar”, menit să surprindă chiar și cititorii fideli.

