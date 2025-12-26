Furtunile de Crăciun fac ravagii în California: trei morți, inundații și evacuări masive

Furtunile abundente care au lovit California în noaptea de Crăciun au provocat inundații, alunecări de teren și pene de curent, soldându-se cu cel puțin trei decese, potrivit autorităților locale.

Sistemele de furtuni, alimentate de mai multe „râuri atmosferice”, au adus până la 27 de centimetri de precipitații în unele zone din comitatul Los Angeles. Ploile torențiale au dus la închiderea mai multor artere importante și la evacuări preventive în sudul statului.

Centrul de Predicții Meteorologice din SUA a avertizat că sunt posibile „numeroase inundații fulgerătoare”, iar mai multe pâraie și râuri ar putea ieși din matcă.

Intervenții de urgență și victime

Echipele de salvare au intervenit în numeroase cazuri, inclusiv pentru persoane rămase blocate în autoturisme, pe măsură ce nivelul apei a crescut rapid.

Un bărbat de 64 de ani a murit în San Diego, după ce un copac doborât de furtună a căzut peste el.

O persoană de 74 de ani și-a pierdut viața în Redding, în timpul unei tentative de salvare dintr-un vehicul prins de apele inundațiilor.

O femeie de aproximativ 70 de ani a murit în comitatul Mendocino, după ce a fost lovită de o stâncă și luată de valuri în ocean.

Stare de urgență și pene de curent

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a declarat stare de urgență în Los Angeles și în alte comitate din sudul statului. De asemenea, primarul orașului Los Angeles, Karen Bass, a emis o alertă similară, îndemnând populația să evite deplasările neesențiale.

Aproximativ 100.000 de locuințe au rămas fără energie electrică joi seara, potrivit autorităților.

Vânt extrem și risc crescut de alunecări de teren

În zona golfului San Francisco, rafalele de vânt au depășit 160 km/h în apropiere de San Jose, potrivit BBC. În localitatea Altadena, lângă Los Angeles, au fost raportate alunecări de teren în zone afectate anterior de incendii, unde solul nu mai poate absorbi eficient apa.

Autoritățile mențin avertismentele de evacuare în mai multe regiuni și recomandă prudență maximă în trafic, mai ales în contextul călătoriilor intense din perioada sărbătorilor.

