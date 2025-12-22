5.6 C
Craiova
luni, 22 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăRazboi UcrainaGeneral rus ucis într-un atac cu mașină-capcană la Moscova

General rus ucis într-un atac cu mașină-capcană la Moscova

De Mariana BUTNARIU
Explozia a avut loc luni dimineață în fața unui bloc de apartamente din sudul Moscovei
Explozia a avut loc luni dimineață în fața unui bloc de apartamente din sudul Moscovei

Un general rus a fost ucis într-un atac cu mașină-capcană în Moscova, au anunțat oficialii ruși, potrivit BBC.

Detalii despre atac

  • Victima este locotenentul general Fanil Sarvarov, în vârstă de 56 de ani, șeful departamentului de instruire operațională al forțelor armate ruse.
  • Explozia a avut loc luni dimineață, dispozitivul fiind plantat sub mașina generalului.
  • Sarvarov a decedat ulterior în spital din cauza rănilor suferite.

Ancheta și ipoteze

  • Comitetul de Investigații al Rusiei a deschis o anchetă pentru crimă și trafic ilegal de explozibili.
  • Una dintre ipotezele investigate este implicarea serviciilor de informații ucrainene, însă Ucraina nu a comentat oficial.
  • Ancheta se desfășoară în zona unei parcări din sudul Moscovei, unde au fost trimise echipe specializate.
  • Imaginile de la fața locului arată o mașină albă grav avariată, cu ușile sparte, înconjurată de alte vehicule.

Cariera militară a generalului

  • Sarvarov a participat la operațiuni de luptă în conflictul osetio-inguș și războaiele cecene din anii 1990 și începutul anilor 2000.
  • A condus, de asemenea, operațiuni militare în Siria între 2015 și 2016.

Context

  • Președintele Vladimir Putin a fost informat imediat despre incident.
  • De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, mai mulți oficiali militari ruși au fost vizați în Moscova:
    • Aprilie 2025: generalul Iaroslav Moskalik a fost ucis într-un atac cu mașină-capcană.
    • Decembrie 2024: generalul Igor Kirillov a murit după ce un dispozitiv ascuns într-un scuter a fost detonat.
  • Ucraina nu recunoaște oficial responsabilitatea pentru atacuri țintite, deși surse neoficiale au indicat implicarea serviciilor de securitate ucrainene în unele cazuri.

Citește și:

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA