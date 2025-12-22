General rus ucis într-un atac cu mașină-capcană la Moscova

Un general rus a fost ucis într-un atac cu mașină-capcană în Moscova, au anunțat oficialii ruși, potrivit BBC.
Detalii despre atac
- Victima este locotenentul general Fanil Sarvarov, în vârstă de 56 de ani, șeful departamentului de instruire operațională al forțelor armate ruse.
- Explozia a avut loc luni dimineață, dispozitivul fiind plantat sub mașina generalului.
- Sarvarov a decedat ulterior în spital din cauza rănilor suferite.
Ancheta și ipoteze
- Comitetul de Investigații al Rusiei a deschis o anchetă pentru crimă și trafic ilegal de explozibili.
- Una dintre ipotezele investigate este implicarea serviciilor de informații ucrainene, însă Ucraina nu a comentat oficial.
- Ancheta se desfășoară în zona unei parcări din sudul Moscovei, unde au fost trimise echipe specializate.
- Imaginile de la fața locului arată o mașină albă grav avariată, cu ușile sparte, înconjurată de alte vehicule.
Cariera militară a generalului
- Sarvarov a participat la operațiuni de luptă în conflictul osetio-inguș și războaiele cecene din anii 1990 și începutul anilor 2000.
- A condus, de asemenea, operațiuni militare în Siria între 2015 și 2016.
Context
- Președintele Vladimir Putin a fost informat imediat despre incident.
- De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, mai mulți oficiali militari ruși au fost vizați în Moscova:
- Aprilie 2025: generalul Iaroslav Moskalik a fost ucis într-un atac cu mașină-capcană.
- Decembrie 2024: generalul Igor Kirillov a murit după ce un dispozitiv ascuns într-un scuter a fost detonat.
- Ucraina nu recunoaște oficial responsabilitatea pentru atacuri țintite, deși surse neoficiale au indicat implicarea serviciilor de securitate ucrainene în unele cazuri.
Citește și: