General rus ucis într-un atac cu mașină-capcană la Moscova

Un general rus a fost ucis într-un atac cu mașină-capcană în Moscova, au anunțat oficialii ruși, potrivit BBC.

Detalii despre atac

Victima este locotenentul general Fanil Sarvarov, în vârstă de 56 de ani, șeful departamentului de instruire operațională al forțelor armate ruse.

Explozia a avut loc luni dimineață, dispozitivul fiind plantat sub mașina generalului.

Sarvarov a decedat ulterior în spital din cauza rănilor suferite.

Ancheta și ipoteze

Comitetul de Investigații al Rusiei a deschis o anchetă pentru crimă și trafic ilegal de explozibili.

Una dintre ipotezele investigate este implicarea serviciilor de informații ucrainene, însă Ucraina nu a comentat oficial.

Ancheta se desfășoară în zona unei parcări din sudul Moscovei, unde au fost trimise echipe specializate.

Imaginile de la fața locului arată o mașină albă grav avariată, cu ușile sparte, înconjurată de alte vehicule.

Cariera militară a generalului

Sarvarov a participat la operațiuni de luptă în conflictul osetio-inguș și războaiele cecene din anii 1990 și începutul anilor 2000.

A condus, de asemenea, operațiuni militare în Siria între 2015 și 2016.

Context

Președintele Vladimir Putin a fost informat imediat despre incident.

De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, mai mulți oficiali militari ruși au fost vizați în Moscova: Aprilie 2025: generalul Iaroslav Moskalik a fost ucis într-un atac cu mașină-capcană. Decembrie 2024: generalul Igor Kirillov a murit după ce un dispozitiv ascuns într-un scuter a fost detonat.

în Moscova: Ucraina nu recunoaște oficial responsabilitatea pentru atacuri țintite, deși surse neoficiale au indicat implicarea serviciilor de securitate ucrainene în unele cazuri.

