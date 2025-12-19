Vladimir Putin: Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace

Președintele rus Vladimir Putin a declarat la conferința sa anuală de presă de vineri că Moscova „nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace“, informează Agerpres.

Totuși, potrivit EFE, Putin a afirmat că autoritățile ruse au primit „unele semnale“ că Ucraina vrea să dialogheze cu Rusia pentru a pune capăt războiului, dar nu și pentru rezolvarea problemei teritoriale.

„Vedem, simțim și știm despre anumite semnale, inclusiv de la Kiev, că sunt dispuși să intre într-un fel de dialog“, a declarat Putin la începutul discursului său adresat presei și publicului, transmis în direct la televiziune.

Putin a insistat că Rusia este „pregătită și dispusă“ să pună capăt conflictului din Ucraina pe cale pașnică, „pe baza principiilor pe care a spus că le-a stabilit la Ministerul de Externe în 2024“.

Totodată, Putin a salutat recentele câștiguri teritoriale ale armatei ruse în Ucraina, afirmând că forțele Moscovei „avansează de-a lungul întregului front“, în timp ce eforturile diplomatice intense conduse de Statele Unite vizează încetarea războiului.

„Trupele noastre avansează de-a lungul întregii linii de contact… inamicul se retrage în toate direcțiile“, a declarat Putin.

