Știri de ultima orăRazboi UcrainaUcraina loveşte pentru prima dată un petrolier al „flotei fantomă“ ruse

Ucraina loveşte pentru prima dată un petrolier al „flotei fantomă“ ruse

De Magda Dragu
Ucraina loveşte pentru prima dată un petrolier al „flotei fantomă“ ruse
Ucraina loveşte pentru prima dată un petrolier al „flotei fantomă“ ruse

Ucraina a lovit pentru prima dată un petrolier al „flotei fantomă“’ ruse „în apele neutre“’ ale Mediteranei, a anunțat vineri o sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), informează AFP.

‘SBU a lovit cu drone aeriene un petrolier al așa-zisei ‘flote fantome’ ruse, QENDIL’, a precizat această sursă. ‘Rusia utiliza acest petrolier pentru a ocoli sancțiunile’ și a finanța ‘războiul său contra Ucrainei’, a afirmat ea.

Potrivit acestei surse, care a făcut declarații sub acoperirea anonimatului, este vorba de ‘o nouă operațiune specială fără precedent’, realizată la circa 2.000 de kilometri de Ucraina, conform Agerpres

Sursa nu a dat niciun fel de detalii suplimentare, nici cu privire la locul de unde acest atac a fost declanșat, nici despre țările pe care aceste drone le-ar fi survolat.

Operațiunea nu a prezentat niciun fel de amenințare la adresa mediului

Petrolierul era gol în momentul atacului și operațiunea nu a prezentat niciun fel de amenințare la adresa mediului, a dat asigurări sursa, afirmând că nava ‘a suferit daune importate’ și nu mai era în stare să-și ‘continue obiectivele’.

‘Inamicul trebuie să înțeleagă că Ucraina nu se va opri și va lovi peste tot în lume, indiferent unde se află el’, a adăugat această sursă din cadrul SBU.

Ucraina a revendicat deja atacul asupra unor petroliere care circulau în Marea Neagră, petroliere despre care Kievul susține că sunt utilizate de Rusia pentru a ocoli sancțiunile occidentale și a finanța ofensiva sa în Ucraina.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

