Ucraina loveşte pentru prima dată un petrolier al „flotei fantomă“ ruse

Ucraina a lovit pentru prima dată un petrolier al „flotei fantomă“’ ruse „în apele neutre“’ ale Mediteranei, a anunțat vineri o sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), informează AFP.

‘SBU a lovit cu drone aeriene un petrolier al așa-zisei ‘flote fantome’ ruse, QENDIL’, a precizat această sursă. ‘Rusia utiliza acest petrolier pentru a ocoli sancțiunile’ și a finanța ‘războiul său contra Ucrainei’, a afirmat ea.

Potrivit acestei surse, care a făcut declarații sub acoperirea anonimatului, este vorba de ‘o nouă operațiune specială fără precedent’, realizată la circa 2.000 de kilometri de Ucraina, conform Agerpres

Sursa nu a dat niciun fel de detalii suplimentare, nici cu privire la locul de unde acest atac a fost declanșat, nici despre țările pe care aceste drone le-ar fi survolat.

Operațiunea nu a prezentat niciun fel de amenințare la adresa mediului

Petrolierul era gol în momentul atacului și operațiunea nu a prezentat niciun fel de amenințare la adresa mediului, a dat asigurări sursa, afirmând că nava ‘a suferit daune importate’ și nu mai era în stare să-și ‘continue obiectivele’.

‘Inamicul trebuie să înțeleagă că Ucraina nu se va opri și va lovi peste tot în lume, indiferent unde se află el’, a adăugat această sursă din cadrul SBU.

Ucraina a revendicat deja atacul asupra unor petroliere care circulau în Marea Neagră, petroliere despre care Kievul susține că sunt utilizate de Rusia pentru a ocoli sancțiunile occidentale și a finanța ofensiva sa în Ucraina.

Citeşte şi: CFR Călători suplimentează cu vagoane trenurile în perioada sărbătorilor