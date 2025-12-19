CFR Călători suplimentează cu vagoane trenurile în perioada sărbătorilor

În perioada sărbătorilor de iarnă, în zilele cu trafic intens, CFR Călători anunţă că va asigura capacitatea maximă de transport disponibilă, pentru a facilita deplasarea călătorilor către toate destinaţiile.

Pentru evitarea supraaglomerării trenurilor din orele de vârf, CFR Călători recomandă pasagerilor să folosească şi celelalte trenuri prevăzute în graficul zilnic de circulaţie, se arată într-un comunicat de presă al CFR Călători.

Traficul de pasageri va fi monitorizat permanent, iar, în funcţie de cerere, trenurile de pe cele mai solicitate rute vor fi suplimentate operativ cu vagoane, în limita disponibilităţii.

Biletele pot fi achiziţionate online

Potrivit sursei citate, biletele pot fi achiziţionate online până la ora plecării trenului, în limita locurilor disponibile.

Pentru predictibilitatea cererii de transport şi adaptarea eficientă a capacităţii la numărul de locuri solicitat, CFR Călători mai recomandă cetăţenilor să-şi planifice din timp călătoria şi să-şi cumpere în avans bilete, fie online, de pe site-ul www.cfrcalatori.ro, fie din aplicaţia mobilă „CFR Călători bilete online” sau de la automatele de vânzare a biletelor din staţii ori de la casele de bilete din staţii şi agenţiile de voiaj CFR Călători.

Citeşte şi: Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion. ANM a actualizat prognoza