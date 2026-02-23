Premierul Ilie Bolojan a coordonat ședința de analiză a reformelor și investițiilor din PNRR

Comitetul Interministerial de Coordonare a Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a analizat, astăzi, stadiul realizării reformelor și investițiilor incluse în cererile de plată transmise către Comisia Europeană.

Reuniunea a fost coordonată de prim-ministrul Ilie Bolojan, alături de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, fiind discutate atât progresele realizate, cât și problemele întâmpinate în implementarea proiectelor finanțate prin PNRR.

Analiza cererilor de plată

Discuțiile au vizat aspectele restante aferente cererilor de plată 3 și 4, deja transmise Comisiei Europene, precum și pregătirea cererilor de plată 5 și 6, care urmează să fie depuse în perioada următoare.

Premierul a solicitat ministerelor responsabile să accelereze ritmul reformelor și investițiilor pentru respectarea termenului-limită de 31 august 2026, dată până la care România trebuie să își îndeplinească angajamentele asumate.

Totodată, șeful Executivului a cerut eliminarea întârzierilor la plata facturilor pentru lucrările realizate în cadrul proiectelor PNRR.

„Răspunderea pentru neîndeplinirea angajamentelor va fi politică pentru miniștri și secretari de stat, inclusiv revocări din funcție dacă România pierde bani din PNRR. În administrație, nu mai putem avea sporuri pentru fonduri europene dacă țara pierde finanțări”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Obiectiv: accelerarea absorbției fondurilor europene

Ministrul Dragoș Pîslaru a analizat împreună cu reprezentanții ministerelor stadiul țintelor și jaloanelor asumate prin PNRR.

Potrivit acestuia, absorbția fondurilor a crescut de la aproximativ 4 miliarde de euro la peste 10,5 miliarde de euro în ultimul an, iar în următoarele șase luni obiectivul este dublarea acestei sume.

Ministerele trebuie să transmită informații actualizate privind progresul proiectelor și calendarele de implementare, pentru o monitorizare permanentă a reformelor.

Cofinanțarea națională crește în 2026

Secretarul de stat în Ministerul Finanțelor, Florin Zaharia, a precizat că bugetul pentru anul 2026 va include sume cu aproximativ 70% mai mari față de anul precedent, iar cofinanțarea națională a PNRR va ajunge la circa 73 de miliarde de lei.

Autoritățile publice locale vor beneficia de cele mai mari bugete din istorie pentru implementarea proiectelor finanțate prin PNRR.

Participanți la reuniune

La ședință au participat vicepremierii Oana Gheorghiu și Marian Neacșu, miniștri, secretari de stat și reprezentanți ai instituțiilor implicate în coordonarea reformelor și investițiilor.

Stadiul implementării PNRR

PNRR reprezintă principalul instrument prin care România finanțează reforme structurale și investiții strategice prin Mecanismul de Redresare și Reziliență al Uniunii Europene.

România are aprobate șase cereri de plată, ultimele două urmând să fie transmise în 2026, iar cererea finală trebuie depusă până la 30 septembrie 2026.

Până în prezent, țara noastră a încasat 10,72 miliarde de euro, reprezentând peste 50% din valoarea totală alocată prin PNRR.

