(VIDEO) Nicușor Dan: Nu trebuie să ne sperie Europa cu mai multe viteze

Președintele Nicușor Dan a declarat joi că Europa cu mai multe viteze nu trebuie să sperie țările UE, liderii acestora fiind preocupați de menținerea prețului la energie cât mai jos și combaterea unor decalaje economice.

‘Nu trebuie să ne sperie asta – Europa cu mai multe viteze sau, cel puțin așa cum este ideea, la momentul ăsta, este pur și simplu o reuniune de țări (…) care au anumite idei, se coordonează pentru a pune împreună o idee pe masa Consiliului. Deci, aici nu trebuie să avem vreo îngrijorare’, a arătat președintele, înainte de participarea la reuniunea informală a liderilor Consiliului European, care are loc la Castelul Alden-Biesen din Regatul Belgiei, potrivit Agerpres.

Liderii UE au două obiective mari: prețul energiei și împărțirea justă a bugetului multianual

Potrivit șefului statului, liderii UE au două obiective mari: prețul energiei, anume interconectarea și taxele pe emisii de carbon, și împărțirea justă a bugetului multianual.

‘Foarte important în momentul în care vom avea banii pe competitivitate în interiorul bugetului multianual 2028 – 2034 este ca împărțirea acestor bani să fie făcută și pe criterii geografice, astfel încât să nu adâncim decalajul între țările mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate’, a subliniat Nicușor Dan. El a dat exemplul Programului european Horizon.

‘Am avut un program de cercetare-dezvoltare al Uniunii Europene în care România nu a luat practic nimic. E foarte bine că în bugetul multianual, așa cum este proiectul acum, există mulți bani pentru competitivitate, însă, dacă criteriile vor fi strict, strict competitive, atunci, să fim foarte onești, România și multe țări să le spunem de la granița Uniunii Europene nu vor avea mari șanse să ia banii ăștia și atunci decalajul se va adânci, se va mări’, a explicat președintele.

Liderii europeni sunt preocupați și de armonizarea reglementărilor

Conform acestuia, liderii europeni sunt preocupați și de armonizarea reglementărilor.

‘Cum facem să compatibilizăm – faptul că Europa este împărțită în diferite reglementări face ca marile companii să fie în Statele Unite ale Americii, de exemplu pe telecomunicație avem trei-patru companii în Statele Unite, și vreo 150 în Europa și în felul ăsta banii pentru cercetare-dezvoltare vor fi tot timpul acolo și noi vom avea un dezavantaj competitiv’, a punctat el.

Șeful statului a mai menționat că, în linii mari, liderii sunt de acord ca Europa să facă acorduri comerciale precum cele cu India și Mercosur.

În ceea ce privește trecerea la energia verde, președintele a amintit că România este printre țările care își doresc ca acest tranzit să fie mai lent, astfel încât industriile care sunt mari consumatoare de energie să aibă timp.