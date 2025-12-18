Biroul Politic Naţional al PNL a validat acordul din coaliţia de guvernare

Acordul din coaliţia de guvernare a fost validat joi de Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal. Acordul vizează închiderea pachetului reformei administraţiei publice, reducerea cu 10% a subvenţiilor partidelor şi a sumei forfetare a parlamentarilor, creşterea salariului minim de la 1 iulie 2026 şi reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2026 şi eliminarea lui în 2027, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al PNL, conducerea partidului s-a întrunit joi pentru a discuta şi valida acordul convenit în şedinţa coaliţiei de guvernare care a avut loc miercuri, precum şi pentru a lua o serie de hotărâri interne în urma alegerilor pentru funcţia de primar general al Capitalei, care au fost câştigate de Ciprian Ciucu.

„Partidul Naţional Liberal a validat prin vot, la propunerea preşedintelui Ilie Bolojan, acordul din coaliţia de guvernare, care vizează: închiderea pachetului reformei administraţiei publice prin decizia de reducere cu 10% a cheltuielilor la nivelul administraţiei centrale, fără a afecta nivelul salariilor de bază, în timp ce pentru administraţia publică locală a fost menţinută decizia anterioară din coaliţie;

angajarea răspunderii Guvernului României pentru reforma administraţiei publice, urmând ca Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei să realizeze actul normativ necesar în acest sens;

reducerea cu 10% a nivelului subvenţiilor încasate de partidele politice;

reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori şi deputaţi;

reducerea la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu 1 ianuarie 2026 şi eliminarea acestui impozit în 2027; creşterea salariului minim la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026”, se menţionează în comunicat.

Acordul coaliţiei validat de conducerea PNL mai cuprinde detalierea unor măsuri de stimulare a economiei înainte de adoptarea bugetului de stat pentru 2026 şi includerea lor în acesta, precum şi reducerea numărului de parlamentari cu 13%, pe baza datelor ultimului recensământ.