Bolojan: Există mulţi oameni din zona politică, de la un primari până la parlamentari, care nu înţeleg că nu mai merge cum a mers

Premierul Ilie Bolojan a declarat că este foarte important ca cei care decidem să înţelegem în ce situaţie suntem şi că nu mai putem continua aşa. El a adăugat că există mulţi oameni din zona politică, de la un primar de comună până la parlamentari, care nu înţeleg că nu mai merge cum a mers.

”Atunci când eşti într-o coaliţie şi probabil că noi încă mulţi ani vom fi în coaliţii, trebuie să faci o masă critică cumva, ca să împingi lucrurile. Am avut discuţii foarte mult, de exemplu, pe administraţie. Eu, după 20 de ani din administraţie, pot fi acuzat de multe lucruri, dar nu că nu mă pricep în zona asta ştiam că trebuie să facem acele reduceri efective, pentru că altfel, banii pe care îi transferă guvernul către autorităţile locale, care nu se pot susţine singure, îi luăm împrumut şi în loc să îi folosim la un drum, la un spital, la o şcoală, îi aruncăm în această gaură neagră a administraţiei publice neperformante.

Dar, deşi am încercat şi am presat cât s-a putut de mult să luăm nişte măsuri în care să avem rezultate imediat, n-am găsit această masă critică şi a trebuit să accept o perioadă de tranziţie de un an de zile, în aşa fel încât să avem un pachet, să-l punem în practică, dar în acelaşi timp să creez şi o masă critică politică ca să împingem lucrurile”, a spus premierul Ilie Bolojan, la Apropo TV, conform news.ro.

Când eşti într-o coaliţie, dinamica deciziilor este mult mai lentă

El a menţionat că, atunci când eşti într-o coaliţie, dinamica deciziilor este mult mai lentă decât în situaţia în care ai un singur partid care este în guvernare, dar asta ţine de înţelepciunea şi de responsabilitatea fiecărui lider politic care este la masă să înţeleagă contextul în care suntem.

”E foarte important ca cei care decidem să înţelegem în ce situaţie suntem şi că nu mai putem continua aşa cum a mers până acum. Există mulţi oameni din zona politică, de la toate nivelurile, de la un primar de comună şi până la funcţii, până la parlamentare, care nu înţeleg că nu mai merge cum a mers”, a menţionat premierul.

Gradul de încasare a impozitelor este de 50%, 60%, 70%

Potrivit şefului Executivului, în foarte multe locuri în administraţia noastră locală, gradul de încasare a impozitelor este de 50%, 60%, 70%, pentru că unii nu vor să-şi deranjeze electoratul, pentru că n-au aplicat legea, sau uneori pentru că legea nu le permitea să îşi încaseze impozitele, erau legi proaste făcute, tocmai ca să nu deranjeze.

”Nu-şi încasau impozitele, dar nu-şi puneau cheltuielile de salarii pe ultimele 2-3 luni de zile. Şi atunci, deja prin septembrie, începeau să trimită adrese la guvern: Vă rog să ne daţi bani, că nu mai avem bani! De unde să vă dăm, că nu mai are bani ţara? Şi în fiecare an, guvernele mai luau nişte miliarde împrumut şi veneau cu nişte hotărâri de guvern pe final de an şi mai acopereau aceste găuri unor administraţii iresponsabile care n-au făcut ceea ce trebuie”, a precizat Ilie Bolojan.

