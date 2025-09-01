Camera Deputaţilor şi-a ales vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii din noul Birou permanent

Camera Deputaţilor şi-a ales, luni, vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii din Biroul permanent. Pentru lista propusă s-au înregistrat 269 de voturi „pentru“, 16 voturi „împotrivă“, transmite Agerpres.

Vicepreşedinţi ai Camerei vor fi: Natalia Intotero (PSD), Gianina Şerban (AUR), Adrian Cozma (PNL), Cătălin Drulă (USR); secretari – Silvia Mihalcea (PSD), Arina Moş (PNL), Oana Murariu (USR) şi Ovidiu Ganţ (minorităţile naţionale); chestori – Mitică Mărgărit (PSD), Romeo Lungu (PSD), Florin Velcescu (AUR) şi Lorand-Balint Magyar (UDMR).

Adrian Cozma i-a luat locul Ralucăi Turcan pe funcția care revine PNL.

Conform anunţurilor grupurilor parlamentare, în această sesiune, liderii grupurilor parlamentare sunt: Ştefan Popa – PSD, Gabriel Andronache – PNL, Mihai Enache – AUR, Bogdan Rodeanu – USR, Csomo Botond – UDMR, Ionel Goidescu – S.O.S România, Anamaria Gavrilă – POT şi Varujan Pambuccian – liderul grupului minorităţilor naţionale.

