Nicușor Dan: O să urmeze un tur doi dificil, cu candidatul izolaționist

Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale, clasat pe locul al doilea în urma rezultatelor provizorii, după George Simion (candidatul AUR), le-a multumit, în noaptea de duminică spre luni, alegătorilor, în uralele staff-ului său de campanie.

Nicușor Dan, candidat la alegerile prezidențiale: „Vreau să mulțumesc celor care au votat pentru noi, vreau să mulțumesc celor care au votat pentru ceilalți candidați. A fost un proces democratic de care România avea nevoie. Vreau să mulțumesc în mod special românilor din Republica Moldova, unde am câștigat peste 50%.

O să urmeze un tur doi dificil, cu candidatul izolaționist. Nu o să fie o dezbatere între persoane, o să fie o dezbatere între o direcție pro-occidentală pentru România și o direcție anti-occidentală pentru România. Despre asta va fi turul doi. Este sarcina noastră să convingem românii că România are nevoie de direcția pro-occidentală și pe asta se va axa campania noastră în cele două săptămâni. Îi chem pe toți românii să fie parte din această bătălie. Sunt optimist că o să o câștigăm, că România va apăsa direcția occidentală. Am speranțe că, cu toate resursele pe care țara asta le are, o să fie în câțiva ani în locul pe care și-l merită.

Nicușor Dan a urcat pe locul al doilea în opțiunile electoratului, conform rezultatelor provizorii ale primului tur al alegerilor prezidențiale, depășindu-l pe Crin Antonescu.

